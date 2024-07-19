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印製錯誤反成寶 這種喬州硬幣值萬元

編譯周芳苑／即時報導
25分硬幣。Image by Stephen Bayer from Pixabay
25分硬幣。Image by Stephen Bayer from Pixabay

多數商品如果製造過程出錯將一文不值，如果是收藏品卻可能帶來巨大利潤，在錯誤被發現並糾正前，流通數量有限，物以稀為貴，價值不減反增，成了美麗的錯誤，

1999年產製的喬治亞州25美分硬幣便因錯誤而身價高漲；只因印製錯誤，硬幣價值被連番翻倍，飆漲至1萬元。

根據美國硬幣指南(U.S. Coins Guide)網站，1999年發行的喬治亞州25分硬幣出現好幾種錯誤，最大錯誤與採用實驗金屬有關，用來當作「薩卡加維亞一美元硬幣」(Sacagawea dollar)。

美國硬幣指南稱，政府1999年鑄造代表喬治亞州和其他州的25分硬幣，當時財政部首度啟動「州25美分硬幣計劃」(state quarters program)，差不多同時，美國鑄幣廠(U.S. Mint)著手研發新的硬幣金屬合金，這種金屬為金色，最終用於2000年推出的薩卡加維亞1元硬幣。

美國硬幣指南在部落格中提到，財政部對於這種合金應用在州硬幣上的外觀效果感到好奇，於是一些硬幣採用同一種合金鑄造；後來財政部決定，25分硬幣不採用這種合金，但先前已用該合金鑄造的硬幣仍流通到市面上，使收藏家爭相搶購。喬州實驗性合金鑄造的25分硬幣也身價飆漲，高達1萬元。

這種錢幣的其他錯誤包括重量5.9至6.3克(超過典型銅鎳包層25分硬幣的5.67克)、看起來較厚、呈金色或綠色像薩卡加維亞幣、硬幣邊緣缺少銅色條紋、缺乏部分或全部邊緣筘、邊緣比一般製作精確的硬幣邊緣厚。

美國硬幣指南建議，家中的喬州25分硬幣如果有這些特色，可拿給信譽良好的硬幣經銷商、或者第三方硬幣評級公司進行認證。

iHeart網站稱，如果經證實握有罕見的1999年喬治亞州25分硬幣，可到拍賣零售網站電子灣(eBay)求售。

喬治亞州 財政部 喬州

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