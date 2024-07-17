理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

示意圖。Image by Alexey Krishna from Pixabay

格蘭特 (Ben Grant) 是全球銷售培訓平台 LearnSales 的創始人兼首席執行官，但也經歷過理財不善幾乎破產，他以一個過來人的身份作了經驗之談。

他自承儘管有創造收入的天賦，然而超支和不明智的投資 造成了損失，因此意識到需要專家的建議，事實證明財務顧問在協助克服財務困難方面發揮至關重要的作用。

他說，當找到合適的財務顧問，他就像教練一樣和你共同設定了理財目標，告訴你該如何做好風險管理、收支管理、投資管理，開始朝著目標邁進。

格蘭特也說明了財務顧問助他翻身的4種方法，現在公開讓有需要者參考，當然每人情況不同。其中包括︰

首先是設立預算 及費用管理。財務顧問協助制定了全面的預算計畫，仔細跟蹤開支並確定削減成本的領域，重新控制及更有效地分配資金，包括用於事業與個人。

其次是建立急用金和儲蓄 。顧問建議建立一個急用金，為意外開支提供緩衝，同時養成定期儲蓄的習慣，促進一個安全的財務未來。

第三是策略投資。通過策略方針及關注長期增長機會，穩定了財務狀況並增加了財富。

第四是做好債務管理與實行財務紀律。解決債務問題是至關重要，否則所有收入都只是用來還債。債務一個重大負擔，透過財務紀律及履行計劃，清還債務並穩定財務。