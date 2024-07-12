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婚禮平均花費3萬太貴 何不來個「微婚禮」？

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Photo by tabitha turner on Unsplash
示意圖。Photo by tabitha turner on Unsplash

在美國結婚，婚禮平均花費達3萬元，有些新人花不起或者不願意花這麼多錢，紛紛縮小規模改辦「微婚禮」(micro weddings)。

加州新婚新娘阿科斯塔(Vanessa Acosta)和新郎羅伯茨(Sam Roberts) 5月25日辦了一場微婚禮。

這對新人去年找到夢寐以求的正式婚禮場地，後來家裡發生一連串事情讓他們重新考慮整個計劃；35歲的阿科斯塔覺得不需要為了做這事而花大錢。於是，他們在自家後院辦婚禮，只邀請54 位最親密的家人朋友，取代原本招待150位賓客並花費7萬5000元的計劃。

這種最多容納50位賓客的婚禮稱為「微婚禮」；根據線上婚禮市集The Knot，另有「迷你婚禮」(minimony)規模更小，參加人數不超過10人。

阿科斯塔和羅伯茨訂出新預算3000元，需發揮創意；他們自己動手製作或買二手物品，新郎襯衫是二手品、穿上原本就有的正裝鞋，新娘自製禮服、用二手布料製作面紗。

The Knot的2023年報告Real Weddings Study顯示，2023年全美婚禮平均費用3萬5000元，總成本較2022年增加 5000元。近幾年通貨膨脹推升婚禮成本的關鍵。

專家認為，減少賓客是省成本上上策。

婚禮研究公司The Wedding Report數據顯示，2023年全美25至50人的婚禮約佔15%，賓客少於25人的婚禮佔2%。2006年以來，婚禮平均賓客由184人一路下降。

The Wedding Report 執行長兼聯合創辦人麥克默里(Shane McMurray)說， 2020年疫情爆發期間人數最少，當時平均人數降至107人；2021年封鎖過後，婚禮賓客人數反彈至124人。

阿科斯塔結婚時花640元預訂一個炸玉米餅攤，取代為150名賓客約每人90元的成本。

另一線上婚禮市集 Zola婚禮專家兼品牌行銷副總卡爾曼(Allison Cullman)說，準新人應打從一開始就應訂預算，列出優先事項，

為了省錢須有所取捨。The Knot執行主編凱(Lauren Kay)說，通常，場地費用會用掉大部分預算，餐飲費取決於客人數量，假如婚禮地點是首要考量，就要依此精確分配預算、決定賓客人數。

婚禮日期保有彈性也可降低成本。

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