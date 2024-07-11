這位專家解釋 30歲以下者為何不應考慮買房？

示意圖。Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

年紀漸長的Z世代與年輕的千禧世代會發現，他們比老一輩更難買得起房子。房產大亨、勵志財經演說家格蘭特·卡登（Grant Cardone）表示，買房已不再是「美國夢」。

理財網站Go Banking Rates報導，這位卡登資本（Cardone Capital）執行長與「10倍勝法則」（The 10X Rule）系列叢書作者最近在社群媒體X發表了他對購屋的看法。卡登說，任何30歲以下的人，現在都不應考慮買房。

卡登以平均房價 為43.6萬元、每年總開支為5萬元或每月4200元的數據，列出屋主將面臨的利息、房產稅、業主協會（HOA）管理費、房貸保險（PMI）、維護等費用。

卡登指出，反之可以花不到2000元租屋，省去長期負擔，無需支付頭期款，還能保持財務上的靈活。

目前的經濟環境為想要擁有房產的年輕人設下層層複雜關卡，隨著薪資水平落後於生活成本，許多人為卡債所困，想存下頭期款更是難上加難。

Go Banking Rates稱，考慮到房價加上仲介費、維護費與房產稅，或許卡登的說法沒錯；即使購屋是最常見的投資 ，但無疑也是最糟的投資。面對熱度不減的房市、居高不下的貸款利率及房價，越來越多人選擇長期租屋而居。

在卡登看來，這雖是美國年輕人的選擇，但不代表Z世代與千禧世代投資者該錯過住宅、多戶型住宅與商業不動產投資的潛在報酬。他表示，房地產 可以是很好的長期投資，因為通常會隨時間而增值；對房地產有興趣的被動型投資者（passive investor）不乏致富機會，但不必像傳統的「階梯式」購屋法，亦即從較小、較便宜的開始，脫手獲利後再買較貴的，一步步提升。

即使美國年輕人暫緩購屋，也可透過「辛迪加」（syndication，即一群人集資聯合購買房產）的方式，投資不動產投資信託基金（REIT）或在城市基金（Cityfunds）等平台參與眾籌被動地投資房地產。

Go Banking Rates提醒，房地產是項長期投資，不能保證一定獲利；只有在個人能承受資金「套牢」數年、且在融資前諮詢財務顧問的前提下，才適合投資。