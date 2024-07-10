難民存錢買車當住處 現家財萬貫最愛這種投資

保時捷911 Carrera 4S。美聯社

1990年代末，薩米·波里（Sammy Poori）以難民身份從伊朗來到美國，教會伸出援手並幫他在田納西州納什維爾（Nashville）一家醫院找到管理員的工作。

投資 理財網站Moneywise報導，由於經濟能力有限，波里以攢下的1000元買了一輛1989年的豐田Camry，這輛車成了他的家。波里說，他把車停在當時唯一24小時營業的沃爾瑪員工停車場，「這樣就可以安心睡覺了」；他會去健身房沖個澡，打理乾淨後便去上班。

隨後，波里開始投入食品服務業，在漢堡王（Burger King）與賽百味（Subway）等處做過各式工作。

開啟創業之路

波里表示，妻子懷孕後，他決定自己當老闆。他與姐夫合夥買了輛拖吊車，開始創業之路；他會到車商那裡尋找機會，每天辛苦工作14-15小時。

這種拼搏精神為他敲開了機會大門，2005年波里成立了BBB汽車銷售公司。這份收入讓他得以涉足房地產 投資，現在他將60%的時間用於房地產投資，40%的心力放在汽車銷售。

此外，波里還收藏了一批價值數百萬元的國外名牌跑車，如保時捷（Porsche）、法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（Lamborghini）、帕加尼（Pagani）與布卡堤（Bugatti）等。汽車網站Car and Drive報導，波里手上的2022年布卡堤Chiron Pur Sport起價就超過300萬元；社群媒體上不時可看到這款熱門超跑。

投資報酬率完勝房地產？

談到熱中蒐集的名牌跑車，波里在接受「今日美國」（USA Today）訪問時表示，他不吸毒、不賭博，什麼都不做，「唯一的嗜好就是汽車」。

他對這一嗜好的投入超過一般愛車族。波里回憶說，11年前，他們在加州 布倫特伍德（Brentwood）以35萬元買下一棟房子，當時他收藏的汽車價值便超過200萬元。

雖然汽車通常被視為貶值資產，但波里表示，他所收藏的特殊車款已證實具有投資價值，許多車比房地產或生意上的投資報酬率更高，「所有收藏中沒有一輛是賠本的」。

不過，對普通人來說，重要的認知是，汽車不太可能升值。專業汽車評鑑「凱利藍皮書」（Kelly Blue Book）的數據顯示，多數汽車在第一年約貶值20%，五年後通常只值最初購買價的40%。

在波里的故事中，除了汽車收藏外，最引人矚目的是他的工作精神。波里表示，對他來說，最大的收穫就是永不放棄，秉持「打死不退、持續工作、保持動力、寫下所有目標」等原則。他說，他寫下了所有想做的事，並且非常努力地工作。