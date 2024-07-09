我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟

烏克蘭海軍司令：俄軍正失去克里米亞重要據點

漸少人買人壽保險 何時應買？

編譯尤寶琪／即時報導
Image by pasita wanseng from Pixabay
Image by pasita wanseng from Pixabay

美國壽險行銷調研協會(Life Insurance and Market Research Association，LIMRA)最新報告指出，購買人壽的美國人較過去減少，顯示家庭在面臨意外死亡的情況下，可能會出現財務風險。

根據LIMRA民調結果，52%的受訪消費者在2023年1月受訪時擁有人壽保險，較2011年的63%低。美國人壽保險業者聯合會( American Council of Life Insurers)的數據也顯示出類似的下降趨勢，家庭保險覆蓋率從1998年的69%，下降到2019年的59%。

人壽險的主要目的，是在投保人去世後，能為親人提供經濟保障；屆時，受益人將獲得免稅的死亡撫恤金。

根據ACLI數據，總體而言，自1970年代初以來，擁有人壽保險的家庭比率就一直在「穩定」下降。相較老一輩，年輕一輩都推遲為重大財務和結婚、買房與生子上等生活里程碑上做準備；專家指出，以上這些里程碑，通常都是觸發購買人壽險的關鍵因數。

規劃中心(The Planning Center)資深規劃師諾爾(Knoll)表示，房地產和幼兒照顧的成本較高，再加上像是學生貸款等債務負擔的增加，都可能意味著年輕人不願意或無法，每個月固定繳交保險費。

通常結婚、生子或買房等人生大事，會引發投保人壽保險的興趣。伊利諾州保險廳(Illinois Department of Insurance)表示，消費者在購買保險之前，應先考慮自己的財務狀況，以及希望倖存者的生活水平。

考慮是否投保時可以自問：若沒有投保者的收入，是否會使家庭財務拮据，無法支付日常開銷，或是需舉債來支付學費等較昂貴的開銷。

即使是沒有子女的單身者也可能有財務責任， 例如葬禮費用、 醫療費、卡債或學貸等債務， 或要奉養年邁雙親。 

人壽保險有兩大類：定期保險和永久保險。根據財務顧問，定期保險通常最適合大多數消費者。這些保單通常都有個指定期限，從10年、20年到30年不等，並需要保險人每個月繳納固定保費。

保險 壽險 貸款

上一則

釋放壓力和結交新朋友 Z世代愛上跑步

下一則

想嘗芝加哥深盤披薩 好市多有售名店貨

延伸閱讀

避免受益人指定的錯誤及年金的使用

避免受益人指定的錯誤及年金的使用
一筆錢就可以同時擁有年金和長期護理保險

一筆錢就可以同時擁有年金和長期護理保險
資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元
理財分析師 Kenneth原， 贊助新書「如何活出燦爛人生 」

理財分析師 Kenneth原， 贊助新書「如何活出燦爛人生 」

熱門新聞

示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22
微波爐。Photo by Erik Mclean on Unsplash

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

2024-07-05 09:35
麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

2024-07-03 13:28
特斯拉(Tesla)電動車Model 3。路透

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

2024-07-05 10:08
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

2024-07-02 13:25

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
想培養孩子的韌性 心理學家說這是你能做的最好一件事

想培養孩子的韌性 心理學家說這是你能做的最好一件事
強硬拒絕退選 拜登致信國會民主黨人全文

強硬拒絕退選 拜登致信國會民主黨人全文
LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船