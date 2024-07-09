漸少人買人壽保險 何時應買？

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美國壽險 行銷調研協會(Life Insurance and Market Research Association，LIMRA)最新報告指出，購買人壽的美國人較過去減少，顯示家庭在面臨意外死亡的情況下，可能會出現財務風險。

根據LIMRA民調結果，52%的受訪消費者在2023年1月受訪時擁有人壽保險 ，較2011年的63%低。美國人壽保險業者聯合會( American Council of Life Insurers)的數據也顯示出類似的下降趨勢，家庭保險覆蓋率從1998年的69%，下降到2019年的59%。

人壽險的主要目的，是在投保人去世後，能為親人提供經濟保障；屆時，受益人將獲得免稅的死亡撫恤金。

根據ACLI數據，總體而言，自1970年代初以來，擁有人壽保險的家庭比率就一直在「穩定」下降。相較老一輩，年輕一輩都推遲為重大財務和結婚、買房與生子上等生活里程碑上做準備；專家指出，以上這些里程碑，通常都是觸發購買人壽險的關鍵因數。

規劃中心(The Planning Center)資深規劃師諾爾(Knoll)表示，房地產和幼兒照顧的成本較高，再加上像是學生貸款 等債務負擔的增加，都可能意味著年輕人不願意或無法，每個月固定繳交保險費。

通常結婚、生子或買房等人生大事，會引發投保人壽保險的興趣。伊利諾州保險廳(Illinois Department of Insurance)表示，消費者在購買保險之前，應先考慮自己的財務狀況，以及希望倖存者的生活水平。

考慮是否投保時可以自問：若沒有投保者的收入，是否會使家庭財務拮据，無法支付日常開銷，或是需舉債來支付學費等較昂貴的開銷。

即使是沒有子女的單身者也可能有財務責任， 例如葬禮費用、 醫療費、卡債或學貸等債務， 或要奉養年邁雙親。

人壽保險有兩大類：定期保險和永久保險。根據財務顧問，定期保險通常最適合大多數消費者。這些保單通常都有個指定期限，從10年、20年到30年不等，並需要保險人每個月繳納固定保費。