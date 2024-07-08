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錢存何處？專家說定存12或18個月是今年最明智之舉

編譯周芳苑／即時報導
理財專家歐曼(Suze Orman)。美聯社
理財專家歐曼(Suze Orman)。美聯社

理財專家歐曼(Suze Orman)最近在部落格文章中提供一個今年保證獲高收益的投資建議，那就是把錢放入12個月或18個月期定存(CD)，享有至少5%的穩定利息收入；不過，利率可能已攀至頂峰，定存觸及5%利率的好景恐不會維持太久，因此要儘早採取行動。

歐曼寫道：「如今最明智之舉是未來一年到一年半內鎖定至少5%的安全收益。」這個保證5%收益的投資工具是銀行定存。

歐曼解釋，隨著聯準會升息，銀行定存的固定利率過去幾年中穩步攀升，有些金融機構目前提供5%的定存。

歐曼提醒要「現在」採取行動把錢存入定存，因為，利率穩步上揚好一陣子了，如今可能已攀至最高點。聯準會預計今年稍晚至少降低一次聯邦基金利率，新定存利率也可能隨之下降。

目前市面上最高定存利率約5.15%。

至於為什麼要鎖定12或18個月期限的定存？主要是市場利率未來18個月可能下滑，此時鎖定利率可免屆時隨之下滑，鎖定高利率的期間越長越好。

假如選擇年利率5%的6個月期定存，聯準會萬一在定存6個月期間降息，定存仍保有5%高利，問題是定期到期時，手頭的錢如果想再存定存，恐怕再也找不到5%這麼高的利率。

聯準會可能未來12個月內多次降息，鎖定長期定存可保障獲利。

聯準會預訂7月、9月、11月和12月舉行會議。許多經濟學家認為，最快9月會議才可能降息，現在是鎖定高利率定存CD的絕佳時機。如果目前手邊暫時還沒有錢可放入定存，應密切關注專家所預測的降息時間點。

如果儲蓄帳戶裡有現金、接下來12個月可能不需動用，便可趕緊趁著還有高利率時把錢轉入定存；但假如手頭現金是應急金，最好還是保留在可隨時動用的儲蓄帳戶，這類帳戶可能隨著聯準會動作而在明年降息。

務必注意，如果很可能在定存到期前動用該定存裡的錢，將被課收罰款，繳了罰款，利息收入將隨之大減。

利率 聯準會 降息

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