未能更早削減5種開銷 害他83歲才退休

示意圖。Image by Preis_King from Pixabay

科羅拉多州丹佛（Denver）的鮑伯（Bob N.）一直工作到83歲才退休 ，活力十足的他雖正享受晚年生活，但他希望自己在幾十年前就能更認真地削減某些開銷。現年85歲的他分享說，如果能這樣做，就可早些年退休，「也算是學到了」。

理財網站Go Banking Rates報導，鮑伯最希望的是能在早些年就調整不良的消費行為，而不是讓「慣性」左右自己。他說，一旦習慣某種生活方式，就很難再減少花費，他最大的遺憾就是在年輕時未約束自己控制開支。

所幸鮑伯的社安金與為數不多的退休儲蓄 還夠用；他說，他不富有但還過得去，80多歲才退休也不是世界上最糟的事。

事後回顧，鮑伯希望自己能削減以下五項開銷，以便早點退休。

1. 有線電視套餐

鮑伯說，他一直讓自己相信每個月花150元購買大量有線電視套餐是合理的。他始終保留他的付費頻道與昂貴的捆綁套餐，直到五年前才取消。他說，本來他可早點透過串流媒體省下數千元，雖然那也會越來越貴；現在他改看「冥王星電視」（Pluto TV），「那是免費的」。

2. 圖方便的外食

鮑伯在就業 時因工作時間很長，常以此為外食的藉口。他說，方便的外賣是個「錢坑」。據他估計，工作期間他每月花在餐廳外賣的錢高達500元。他說，如果提前準備好餐點，他的健康與錢包的狀況都會更佳。

3. 追求品牌忠誠度

鮑伯多年來持續購買同樣品牌但價格不低的生活必需品、保養品及家居用品。他說，在品牌忠誠度上，他一向是花錢勝過理智。直到70多歲，他才開始改用商家自有品牌，他怪自己為何這麼久才知道多數普通商品的品質也一樣好。

4. 團體手機方案

鮑伯的手機多年來一直使用family方案，即使孩子們搬出去後，每月也要支付200元的費用。他說，他純粹是因為懶，才沒降級到更便宜的個人方案，「真是浪費錢」。

5. 訂閱服務年費

和許多人一樣，鮑伯每年都為幾乎用不到的訂閱服務付費，例如雜誌或串流媒體，經年累月下來也是不小的費用；他希望自己能更早地削減這些自動續約的訂閱費用。