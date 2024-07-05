我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

英國大選變天為何市場淡定？一個關鍵詞解密

未能更早削減5種開銷 害他83歲才退休

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Preis_King from Pixabay
示意圖。Image by Preis_King from Pixabay

科羅拉多州丹佛（Denver）的鮑伯（Bob N.）一直工作到83歲才退休，活力十足的他雖正享受晚年生活，但他希望自己在幾十年前就能更認真地削減某些開銷。現年85歲的他分享說，如果能這樣做，就可早些年退休，「也算是學到了」。

理財網站Go Banking Rates報導，鮑伯最希望的是能在早些年就調整不良的消費行為，而不是讓「慣性」左右自己。他說，一旦習慣某種生活方式，就很難再減少花費，他最大的遺憾就是在年輕時未約束自己控制開支。

所幸鮑伯的社安金與為數不多的退休儲蓄還夠用；他說，他不富有但還過得去，80多歲才退休也不是世界上最糟的事。

事後回顧，鮑伯希望自己能削減以下五項開銷，以便早點退休。

1. 有線電視套餐

鮑伯說，他一直讓自己相信每個月花150元購買大量有線電視套餐是合理的。他始終保留他的付費頻道與昂貴的捆綁套餐，直到五年前才取消。他說，本來他可早點透過串流媒體省下數千元，雖然那也會越來越貴；現在他改看「冥王星電視」（Pluto TV），「那是免費的」。

2. 圖方便的外食

鮑伯在就業時因工作時間很長，常以此為外食的藉口。他說，方便的外賣是個「錢坑」。據他估計，工作期間他每月花在餐廳外賣的錢高達500元。他說，如果提前準備好餐點，他的健康與錢包的狀況都會更佳。

3. 追求品牌忠誠度

鮑伯多年來持續購買同樣品牌但價格不低的生活必需品、保養品及家居用品。他說，在品牌忠誠度上，他一向是花錢勝過理智。直到70多歲，他才開始改用商家自有品牌，他怪自己為何這麼久才知道多數普通商品的品質也一樣好。

4. 團體手機方案

鮑伯的手機多年來一直使用family方案，即使孩子們搬出去後，每月也要支付200元的費用。他說，他純粹是因為懶，才沒降級到更便宜的個人方案，「真是浪費錢」。

5. 訂閱服務年費

和許多人一樣，鮑伯每年都為幾乎用不到的訂閱服務付費，例如雜誌或串流媒體，經年累月下來也是不小的費用；他希望自己能更早地削減這些自動續約的訂閱費用。

退休 就業 儲蓄

上一則

挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億

延伸閱讀

一餐約20.84元 Five Guys漢堡最貴榜首

一餐約20.84元 Five Guys漢堡最貴榜首
費城中餐外賣店槍擊案5傷 警方調查

費城中餐外賣店槍擊案5傷 警方調查
經常導致社安金殘障福利申請遭拒的過時職缺 今起移除

經常導致社安金殘障福利申請遭拒的過時職缺 今起移除
高德曼華埠茶敘 談電單車、社安金

高德曼華埠茶敘 談電單車、社安金

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

2024-07-03 13:28
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22

超人氣

更多 >
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔