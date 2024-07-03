簡單一招 助你加油付帳不怕信用卡資料被盜

在加油站以信用卡付費被盜刷的情況越來越普遍。美聯社

在加油站 以信用卡 付費被盜刷的情況越來越普遍，抖音 (TikTok) 名為 FLM Flight 的內幕大師最近發布一段視頻，教大家拉動加油泵讀卡裝置判斷是否被動過手腳的簡易方法，或可參考。

根據聯邦調查局(FBI)，在加油站的加油泵讀卡裝置上動手腳以盜取持卡人資料的詐騙手法每年讓受害持卡人和金融機構損失超過10億元。

一位精通確保個資安全的內容創作者揭露一招查看加油站信用卡盜刷器的簡易方法，提醒持卡人保持警惕；他以 FLM Flight為名在抖音發布視頻，教大家如何查看刷卡器會不會盜刷。

FLM Flight為這段視頻打上標題：「POV：檢查讀卡機以確保不會被騙。」已被觀看61萬8000多次。有些用戶分享自己的經驗，聲稱確實曾在加油站以同樣技巧仔細檢查讀卡器。

根據信用評分機構 FICO，2022至2023年全美被盜銷帳卡(debit cards)猛增96%。

犯罪份子在銀行自動提款機(ATM) 或加油站等地方安裝欺詐讀卡器或稱為「側錄器」(skimmers)來竊取信用卡資訊、盜用受害者的錢。

信用報告機構Experian稱，加油站通常沒有專人看守加油機，最容易被惡意篡改。

聯邦調查局建議，人們到加油站盡可能選擇靠近員工的加油機加油，使用感應式刷卡方式、或者到店內在服務人員陪同下刷卡付款。

被安裝盜讀設備的讀卡機看起來可能有異狀，FBI建議消費者仔細檢查讀卡機是否有任何異常，例如鍵盤顏色、材質和形狀是否看起來不尋常？或者讀卡機是否鬆脫？

詐騙技倆除了安裝盜取信用卡號碼的側錄器之外，還可能在一般人視線外裝上秘密攝像頭，趁著持卡人輸入個人確認碼(PIN)拍下，另一招是在正確鍵盤上覆蓋上另一個詐騙鍵盤，竊取使用者輸入的確認碼。

專家稱，刷卡付費的最安全方法是以數位錢包裡的信用卡進行非接觸式支付，點擊支付方式比實體卡插入或刷卡更難被竊取資料。