我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：川普擬全面開徵關稅 恐釀全球貿易戰

紐時：金主悄悄切割拜登 但不透露消息以免反彈

簡單一招 助你加油付帳不怕信用卡資料被盜

編譯周芳苑／即時報導
在加油站以信用卡付費被盜刷的情況越來越普遍。美聯社
在加油站以信用卡付費被盜刷的情況越來越普遍。美聯社

加油站信用卡付費被盜刷的情況越來越普遍，抖音(TikTok) 名為 FLM Flight 的內幕大師最近發布一段視頻，教大家拉動加油泵讀卡裝置判斷是否被動過手腳的簡易方法，或可參考。

根據聯邦調查局(FBI)，在加油站的加油泵讀卡裝置上動手腳以盜取持卡人資料的詐騙手法每年讓受害持卡人和金融機構損失超過10億元。

一位精通確保個資安全的內容創作者揭露一招查看加油站信用卡盜刷器的簡易方法，提醒持卡人保持警惕；他以 FLM Flight為名在抖音發布視頻，教大家如何查看刷卡器會不會盜刷。

FLM Flight為這段視頻打上標題：「POV：檢查讀卡機以確保不會被騙。」已被觀看61萬8000多次。有些用戶分享自己的經驗，聲稱確實曾在加油站以同樣技巧仔細檢查讀卡器。

根據信用評分機構 FICO，2022至2023年全美被盜銷帳卡(debit cards)猛增96%。

犯罪份子在銀行自動提款機(ATM) 或加油站等地方安裝欺詐讀卡器或稱為「側錄器」(skimmers)來竊取信用卡資訊、盜用受害者的錢。

信用報告機構Experian稱，加油站通常沒有專人看守加油機，最容易被惡意篡改。

聯邦調查局建議，人們到加油站盡可能選擇靠近員工的加油機加油，使用感應式刷卡方式、或者到店內在服務人員陪同下刷卡付款。

被安裝盜讀設備的讀卡機看起來可能有異狀，FBI建議消費者仔細檢查讀卡機是否有任何異常，例如鍵盤顏色、材質和形狀是否看起來不尋常？或者讀卡機是否鬆脫？

詐騙技倆除了安裝盜取信用卡號碼的側錄器之外，還可能在一般人視線外裝上秘密攝像頭，趁著持卡人輸入個人確認碼(PIN)拍下，另一招是在正確鍵盤上覆蓋上另一個詐騙鍵盤，竊取使用者輸入的確認碼。

專家稱，刷卡付費的最安全方法是以數位錢包裡的信用卡進行非接觸式支付，點擊支付方式比實體卡插入或刷卡更難被竊取資料。

加油站 信用卡 抖音

上一則

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

下一則

這家折扣商店將關閉所有店面 清倉大甩賣啦

延伸閱讀

社會新鮮人 4招建立良好財務

社會新鮮人 4招建立良好財務
加油站賣出2張兆彩頭獎 分紅197萬創紀錄

加油站賣出2張兆彩頭獎 分紅197萬創紀錄
洛杉磯一加油站賣出兩張兆彩頭獎 分紅197萬元創紀綠

洛杉磯一加油站賣出兩張兆彩頭獎 分紅197萬元創紀綠
加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

2024-06-26 12:33
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44

超人氣

更多 >
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死
65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算
中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%