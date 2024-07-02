到這5家連鎖店當店長 年薪六位數

一些沃爾瑪經理，即使沒大學學位，年薪也能超過40萬元。美聯社

你可能還記得，沃爾瑪 (Walmart)年初時因其經理薪資而登上新聞頭條；根據當時報導，一些沃爾瑪經理，即使沒大學學位，年薪也能超過40萬元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導：「之前宣布的12萬8000元的新薪資，加上可高達200%的獎金，沃爾瑪經理年薪可達40萬4000元。」

如果你對零售業 管理相關工作感興趣，以下是一些零售業熱門商店職位，以及你可以晉升的方法。

好市多一直以來都以為員工提供良好工作環境而聞名，而求職網站Glassdoor等公司的排名也證明了這一點。

好市多經理的基本薪資經常都可達六位數，且這還是不包括輕易就能達到數千元的獎金和佣金。且跟許多其他零售商一樣，好市多希望能聘請到有經驗的零售經理，如果還是有曾在好市多工作的經驗，那就更讚了。

所以，你若想加入好市多並從基層店員做起，其薪資相較其他地方的同類工資，其實並不算差；根據ZipRecruiter數據，美國好市多平均時薪剛好超過22元。

沃爾瑪

沃爾瑪的起薪也差不多；根據沃爾瑪近期宣布的加薪計畫，美國沃爾瑪平均時薪將會超過18元。

好消息是，如果你對零售業職業感興趣，並想要在沃爾瑪內部晉升，該公司非常鼓勵並重視內部晉升；根據沃爾瑪數據，約75%的店內管理團隊，是從基層時薪工做起。

其他零售商

如你所猜測的，零售業商店經理的基本工資普遍都能達六位數。根據Glassdoor的數據，以下是薪資最高的公司以及其商店經理的中位數基本薪資。

家得寶(Home Depot)：16萬4000元

勞氏(Lowe's)：15萬1000元

沃爾瑪：15萬1000元

蘋果(Apple)：13萬6000元

好市多：12萬元

晉升管道

如果你已經是在零售業工作並想要晉升，或想在經理薪資豐厚的商店展開你的零售職業生涯，Linkedin專家建議你可以先做好以下準備。

取得經驗：學習在商店內完成各種工作，好增加晉升機會。

找個導師：尋找可以幫助您學習、成長並為你未來擔任店經理做好準備的人。

培養技能：努力培養超越你目前職位的技能，為你職涯的下一步做好準備。

擴展人脈：參加行業活動並在社群媒體上與零售領導者建立聯繫。

追蹤結果：設定個人績效目標並向領導者表明，你已為下一步做好準備。

擁抱變化：主動加入新機會並學習新技能，幫助提升你的零售職業生涯。