好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

好市多 (Costco )去年起在網站銷售金條，備受歡迎；高層聲稱短短幾小時被搶購一空。專家則建議冷靜三思。(美聯社)

好市多 (Costco )去年起在網站銷售金條，備受歡迎；高層聲稱短短幾小時被搶購一空。專家則建議冷靜三思，針對「是否適合投資 黃金？」以及「買黃金的最佳方式為何？」兩大問題審慎評估。

就在好市多開賣黃金後不久，當時的財務長加蘭蒂(Richard Galanti)告訴投資者，1盎司金條在網站上發布短短幾小時內被搶購一空。

專家提醒，很多人一窩蜂做某件事，未必表示值得跟進。如果考慮買好市多黃金，有兩個問題務必仔細評估。

考量重點一：適合投資黃金嗎？

到好市多買金條，應視為投資，就像是股票、債券、房地產和其他商品一樣的資產，可衍生長期財富。

因此，買黃金前應拿黃金與其他資產的獲利潛力相互比較，想想看買黃金是否符合投資目標；買黃金有助於投資組合多元化，許多人認為黃金在動盪時期更顯保值，過去經濟衰退期間，黃金的表現優於股票。

另有人認為買黃金可對抗通膨；如果在2018 年通貨率逼近百分之十萬的委內瑞拉這類國家生活，買黃金可保證是安全投資。

不過，握有黃金比在銀行儲蓄、在經紀帳戶裡存股票更複雜。買了黃金必須有地方保存，或許還要投保；其次，如果想動用，須先找到收購黃金的地方變賣，可能要支付佣金。

黃金雖可保值，但不會衍生利息。相對的，股票可能配股息、銀行帳戶有利息可賺，至於黃金，唯有變賣才可發揮實質用途。

此外，金價 時而上漲、時而下跌。史上金價大致呈上升趨勢，但目前金價已處歷史高點，未來是否續高難保證。

考量重點二：買黃金的最佳方式

假如決定買黃金，務必仔細考慮購買方式。好市多讓買金條變得很方便，但金條單價約2000元，金額很大，而且好市多黃金只能網購、只限會員可買。

假如想免除儲存、保險和轉售實體黃金的麻煩，可考慮買金礦公司股票；另可投資黃金「交易所交易基金」(ETF )或共同基金，可能衍生手續費。

在好市多購物有很多省錢方法，但買好市多金條來投資，只對少數人有意義。選購實體黃金是累積財富的麻煩方式。