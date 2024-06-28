支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

許多人習慣把大筆錢存在支票 帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。理財網站GO Banking Rates採訪了經驗豐富的銀行櫃員瑞秋（Rachael P.），她看過客戶處理銀行帳戶的各種習慣，以下是她建議不要在支票帳戶中保留超過3000元的五個原因：

1. 賺不到利息錢

瑞秋不建議支票帳戶放太多錢的首要原因是賺不到利息收入。她問道，為何要把1萬元放在讓自己一無所獲的地方呢？她說，支票帳戶是用來存放短期會用到的錢，而不是可在其他地方賺取利息的大額資金。

2. 提領方便就容易亂花錢

瑞秋注意到，客戶支票帳戶金額多少與他們的奢侈消費間存在明顯關聯。她說，這就像是整天在面前擺著一杯奶昔，無論是否需要，都會不時地喝上幾口；把較大筆的錢分開存放，心理上就較不會去動用這項不同名目的資金了。

3. 失去享有複利的機會

愛因斯坦（Albert Einstein）說過：「複利是世界第8大奇蹟」，瑞秋表示，只有將錢真正用於投資 並獲得回報時才能體會箇中奧妙。許多人將大筆資金留在支票帳戶，平白損失了數十年的潛在增長機會；即使是簡單的高收益儲蓄帳戶，每年也能比普通支票帳戶多賺數百甚至數千元。

4. 影響房貸、車貸與其他貸款 審核

瑞秋說，銀行與貸款機構在審核貸款過程中，會對支票帳戶中過多資金存疑；他們希望看到資產、投資和標記為首付款或儲備金的資金之間的明確區隔。如果支票帳戶裡有5萬元，他們就會認為這筆錢是否應有更好的財務規劃。

5. 可能成為詐騙目標

瑞秋表示，更可悲的是，有時支票帳戶餘額過高會成為銀行內外歹徒的目標。 她看過職業騙徒熟練地研究人們的帳戶餘額，並想辦法侵吞大筆金錢；她說，雖然沒有一筆錢是百分之百安全，但較小的金額更容易被略過。