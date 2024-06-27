花25萬開麵包店 夫婦擴展成業績5000萬的連鎖品牌

核桃巧克力片餅乾。示意圖。Image by Важна from Pixabay

紐約一家麵包咖啡 餐廳夫妻老闆從原先投入25萬元開始，透過美味巧克力片餅乾以及名人宣傳讓業績蒸蒸日上，如今一年營業額將近5000萬元，而且還計畫多角化經營，推出自有品牌蠟燭與餐具。

根據CNBC報導，馬歇爾(Elisa Marshall)與蘇摩特(Benjamin Sormonte)在2014年在紐約開了一間名叫「Maman」的餐廳，馬歇爾說，「我們曾有一個小小的夢想，就是開一家既可愛又典雅、溫馨的咖啡店與餐廳。」如今這家連鎖餐廳業績快速成長，去年全國34家分店營業額已來到4720萬元。

歐普拉 (Oprah Winfrey)在2017年「最愛物品」名單上推薦了Maman的核桃 巧克力片餅乾，更讓這個新興品牌在全國聲名大噪，不過這對育有兩子的夫妻堅持，讓Maman脫穎而出的不只是咖啡與糕點，還有氛圍。

Maman是法語的「母親」之意，也就是代表陪伴兩人長大的母親手藝。馬歇爾是在多倫多長大，蘇摩特則是在法國南部長大，馬歇爾表示，Maman這個字喚起了「溫暖與家的感覺，這正是我們一直追求的氛圍，因為美食以及咖啡在許多地方都找得到，所以顧客需要的是其他的東西。」

兩人在2011年認識時，蘇摩特是律師馬歇爾則是從事行銷工作並兼職活動規劃與室內設計，之後兩人搬往紐約開設自己的餐廳。蘇摩特回憶說，「當時我們自問最愛的廚師是誰？我們都回答『媽媽』。」於是兩人開始與米其林大廚阿納爾(Armand Arnal)合作擬出菜單，包括他們童年時期的法國經典餐點，例如法式鹹派與吐司以及巧克力片餅乾，有些食物還加入巧思，例如鹹味巧克力餅乾三明治加上奶油巧克力醬，代表法式的奧利奧(Oreo)。

夫妻倆最後投入了25萬元在紐約開咖啡館並花光了所有積蓄，還向家人和朋友借錢支付款項。馬歇爾補充說，「我們確實冒了很大的風險，不只投入所有資金還投入了所有時間與精力。」

2014年咖啡館開業時，這對夫婦全心投入經營，從早上6點開始製作當天的糕點等食品，一直忙到晚上8點又開始準備隔天早上的麵團。蘇摩特說，「創業需要很多犧牲，每週工作80小時，沒有休息，有一段時間更沒有薪水。」

開業一個月內，《紐約》雜誌的美食部落格發表文章，當中盛讚Maman推出了「紐約市最令人印象深刻的新款巧克力片餅乾」，如此讚譽立即帶來大量顧客，更讓Maman在第一年賺進約200萬元的收入。

截至2020年，Maman在紐約與加拿大開設多家分店並獲得TriSpan私募基金1000至2000萬元的資金，得以幫助Maman進一步展店，新增包括佛羅里達、華盛頓特區、康乃狄克、馬里蘭、新澤西和賓州等據點。除了持續開設新店面，兩人還打算將Maman的產品線從咖啡、糕點和法國餐點擴大到更多領域，馬歇爾表示，其中一個選項就是銷售Maman的餐具、花瓶、蠟燭與其他居家用品。