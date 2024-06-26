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部落格、網店、網路課程…多項收入助她年賺50萬

記者張聲肇/即時報導
示意圖。Image by Martine from Pixabay
示意圖。Image by Martine from Pixabay

35歲的朱莉‧柏寧哲（Julie Berninger）2015年還在亞馬遜擔任工程師經理時，開闢「千禧世代老闆」（Millenial Boss）部落格，當起部落客，從此這個部落格每年替她帶來高額收入，加上另外經營的網路商店和網路課程，如今成為年收入50萬以上的高薪人士。

2017年，柏寧哲在電子商務平台Etsy開網店，專門賣各式印刷品，這也成為每年固定替她賺進好幾千元的收入源。

2019年，她和柯蒂‧柏曼（Cody Berman）共同創立網路授課企業「黃金城市冒險」（Gold City Ventures)，推出的旗艦課程傳授像她一樣在Etsy開網站以及如何經營，光是這個課程，每年就有不錯的營收。

2023年，兩人又聯手再創立新公司Auros Agency，根據「黃金城市冒險」公司的成功模式，進一步吸引更多創業者，雖然營業模式一樣，卻往各式各樣的小眾市場深入發展。

去年，她靠這些新舊網路生意，輕鬆入袋超過50萬元，其中原始部落格的文章以個人理財為主，主要靠聯盟營銷連接和展示廣告賺錢，每年更新一次，去年就讓她賺到3.5萬元。

Etsy網店也不用花多少時間，她每季只用大約1小時的時間照顧，她知道這不是上策，「是可以讓它自動運轉，但每年總要加料，增加新產品或將老產品更新，這樣才能繼續吸引人注意。」

她經營這網店的主要目的不是賺錢，而是在「黃金城市冒險」的課程向會員展示如何經營網店賺錢，靠他們介紹，吸引更多人來「買課程」；即是她有產品點子，也會和他們分享，而不在自家店裡變成產品銷售。因此，Etsy店去年只為她帶來3000元收入。

她和柏曼最近聘請更多講師和教練，開設鼓勵「黃金城市冒險」會員自我挑戰的課程，希望他們在30天內，創造出新產品並開始銷售，業績正好當作評斷課程價值的標準。

「黃金城市冒險」公司課程197元，會員會每月29元，目前約有4000會員。她每周花10-15小時管理，公司去年營收超過200萬，她分到的利潤超過50萬。

亞馬遜 利潤

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