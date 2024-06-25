我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

她打算扔掉去世祖母藏書 卻發現內夾萬元鈔票

記者張聲肇/即時報導
示意圖。Photo by Aziz Jus on Unsplash
示意圖。Photo by Aziz Jus on Unsplash

祖母過世後，沃爾普（Adrienne Volpe）差點就要把祖母的藏書扔掉，因為她認為老一輩頂多會把樹葉夾在書裡，沒想到「我祖母把一張一張的鈔票壓在書頁裡」，金額總數上萬。

沃爾普告訴紐約時報，她祖母的藏書裡面，最小20元鈔，最大百元鈔，加起來金額居然上萬！

兒孫輩發現，長輩不信任美國的金融機構，在世時，常把現鈔等值錢的東西，藏在床墊或椅墊下，甚至冷凍櫃裡都有「藏寶」。

這種做法，不但錯失「錢賺錢」的生財機會，甚至可能連惠及子孫的機會都失去。

理財專家說，錢放在銀行被騙走，或被行員挪用的風險固然不是零，把錢藏在家裡的風險也不小，被毀（如火災）甚至被家人拿走或濫用，都有可能。錯失投資回收或複利滾息的機會，更不用說。

密西根州克萊蒙山（Mount Clemens）資產律師席馬斯可（Patrick Simasko）曾在客戶家裡找到價值近50萬的黃金和現金。他說，這麼多年放在箱底，如果放在銀行利滾利，說不定價值都翻倍了。

金融專業人士說，最常把值錢東西藏在家裡的，通常是嬰兒潮世代和「沉默世代」的人，尤其是經濟大蕭條、銀行紛倒閉的1930年代長大的人。

亞利桑納州史考茲戴爾（Scottsdale）貝爾德信託銀行資深策略師克萊諾（Mark Criner III）說，某些少數族裔的人，不論老少，也較可能這麼做。

克萊諾說，幾十年來，少數族裔無法到銀行開戶，即使開了戶，不乏遭不公平對待的案例，這是少數族裔藏錢在家的心理背景，「他們不是總能被公平甚至誠實以待。」

沃爾普不是唯一差點把合法繼承財產丟進垃圾桶的人。康普（Susan Camp）和她弟弟也差點失去爸爸生前包在鋁箔紙放在冰櫃底層的5000元。她另在男性香水盒子裡，發現6000元。

克萊諾說，不在遺囑裡說清楚「藏錢屬誰」，還可能引發紛爭，也造成會計師的一大頭痛問題。

大蕭條 紐約時報 亞利桑納州

上一則

把夜晚的庭院變得溫馨明亮 48呎戶外燈串2.4萬人說讚

延伸閱讀

少數族裔媒體白卡座談 解析政策發展

少數族裔媒體白卡座談 解析政策發展
少數族裔媒體圓桌會議 探討電子化造福弱勢群體

少數族裔媒體圓桌會議 探討電子化造福弱勢群體
巴黎奧運／美國隊21歲「蝶后」100米打破世界紀錄 奪金熱門

巴黎奧運／美國隊21歲「蝶后」100米打破世界紀錄 奪金熱門
中國製造不放心？英軍憂軍徽藏追蹤器 推遲換新帽徽

中國製造不放心？英軍憂軍徽藏追蹤器 推遲換新帽徽

熱門新聞

不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據機場行李搬運人員，這麼做反而可能造成大延遲。(Pexels)

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

2024-06-20 09:15
開冷氣是消暑的辦法之一，但不是唯一辦法。圖為民眾在搬運她新購入的空調。(美聯社)

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

2024-06-20 11:01
鑄鐵鍋是許多一鍋料理的必備工具，更不用說從早餐到甜點，它們都能輕鬆勝任。(Pexels)

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

2024-06-21 10:48
地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。(Pexels)

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

2024-06-19 10:02
廚師女友將泡麵變成部隊鍋。（取材自小紅書）

米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

2024-06-22 20:15
女子和丈夫搭飛機時，前座的女童不停朝她們伸舌頭吐口水。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin B）

夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰

2024-06-19 19:50

超人氣

更多 >
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解
南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼
加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵
歡迎中國學生來美讀文科 副卿：理工人才來源應是印度

歡迎中國學生來美讀文科 副卿：理工人才來源應是印度