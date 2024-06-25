她打算扔掉去世祖母藏書 卻發現內夾萬元鈔票

示意圖。Photo by Aziz Jus on Unsplash

祖母過世後，沃爾普（Adrienne Volpe）差點就要把祖母的藏書扔掉，因為她認為老一輩頂多會把樹葉夾在書裡，沒想到「我祖母把一張一張的鈔票壓在書頁裡」，金額總數上萬。

沃爾普告訴紐約時報 ，她祖母的藏書裡面，最小20元鈔，最大百元鈔，加起來金額居然上萬！

兒孫輩發現，長輩不信任美國的金融機構，在世時，常把現鈔等值錢的東西，藏在床墊或椅墊下，甚至冷凍櫃裡都有「藏寶」。

這種做法，不但錯失「錢賺錢」的生財機會，甚至可能連惠及子孫的機會都失去。

理財專家說，錢放在銀行被騙走，或被行員挪用的風險固然不是零，把錢藏在家裡的風險也不小，被毀（如火災）甚至被家人拿走或濫用，都有可能。錯失投資回收或複利滾息的機會，更不用說。

密西根州克萊蒙山（Mount Clemens）資產律師席馬斯可（Patrick Simasko）曾在客戶家裡找到價值近50萬的黃金和現金。他說，這麼多年放在箱底，如果放在銀行利滾利，說不定價值都翻倍了。

金融專業人士說，最常把值錢東西藏在家裡的，通常是嬰兒潮世代和「沉默世代」的人，尤其是經濟大蕭條 、銀行紛倒閉的1930年代長大的人。

亞利桑納州 史考茲戴爾（Scottsdale）貝爾德信託銀行資深策略師克萊諾（Mark Criner III）說，某些少數族裔的人，不論老少，也較可能這麼做。

克萊諾說，幾十年來，少數族裔無法到銀行開戶，即使開了戶，不乏遭不公平對待的案例，這是少數族裔藏錢在家的心理背景，「他們不是總能被公平甚至誠實以待。」

沃爾普不是唯一差點把合法繼承財產丟進垃圾桶的人。康普（Susan Camp）和她弟弟也差點失去爸爸生前包在鋁箔紙放在冰櫃底層的5000元。她另在男性香水盒子裡，發現6000元。

克萊諾說，不在遺囑裡說清楚「藏錢屬誰」，還可能引發紛爭，也造成會計師的一大頭痛問題。