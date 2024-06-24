通膨高漲 這5城市影響最嚴重

一名婦女在超市購物。路透

各地普遍飽受物價上漲之苦，其中，達拉斯、底特律、檀香山、舊金山 和西雅圖 風格各異，卻同是全美通貨膨脹打擊最嚴重的五座城市，檀香山5月通膨比去年同月大漲5.2%，居全美之冠。

免費信用報告應用程式供應商WalletHub鎖定全美23個大都市，針對與最新及兩個月前、和一年前消費者物價指數(CPI)相關的關鍵通膨指標進行比較，結果發現，通膨對某些城市的影響特別大，擠壓人們預算 。

WalletHub研究顯示，全美5月通膨率較去年同期上漲3.3%，底特律漲幅達3.5%、舊金山3.8%、西雅圖4.4%、達拉斯5%、檀香山更達5.2%；相對的，聖地牙哥、亞特蘭大、丹佛、明尼亞波利斯和佛州坦帕的通膨影響沒有那麼鮮明，漲幅1.8% 到3.2%。

位於達拉斯的大學Southern Methodist University經濟學家斯坦塞爾(Dean Stansel)表示，住房短缺推高住房成本，導致當地通膨嚴重；2022年7月至2023年7月，達拉斯-福和市地區(Dallas-Fort Worth)湧入15萬居民，新居民尚未找到足夠住房。

斯坦塞爾說，西雅圖等其他城市深受通膨之苦，主要是因為速食店、雜貨店勞力成本上升導致商品漲價，而這些平價食品漲價對低收入族群來說尤其造成負擔。

數據顯示，5月機票、家具、服裝、新車、能源和娛樂價格下跌，有助於抑制通膨，但房屋成本連續四個月上漲0.4%，醫療保健、二手汽車和卡車、教育費及外食餐費也小漲。經濟學家說，住房和燃料成本是阻礙通膨難以達到聯準會期待的兩大要項。

林登伍德大學(Lindenwood University) 經濟學家布萊克(Grant Black) 在WalletHub 研究中說，這些地區通膨終會下降，但比許多人最初預測得慢；最近數據顯示食品和燃料價格已開始小跌，對消費者預算有利。