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五場合 不付小費沒錯

記者張聲肇/即時報導
禮節專家表示，櫃台人員靠薪水，不必給小費。(Pexels)
禮節專家表示，櫃台人員靠薪水，不必給小費。(Pexels)

通膨讓許多人荷包縮水，Bankrate網站民調發現，六成美國成年人不喜歡小費文化，35%說索取小費的風氣簡直「失控」，禮數專家說，如下五種場合 ，不付小費沒錯。

首先，領薪水的專業服務，如醫生、律師、教師、水管工人和網路技工，不必給小費，號稱「禮節先生」的法利（Thomas Farley）說，給了反而尷尬，甚至惹上賄賂的嫌疑。

其次，櫃台買單人員和遞送餐點給你的人不一樣，櫃台人員靠薪水，不必給小費，送餐到你桌上或家門口的「聯邦基本薪資」工人可不一樣，他們靠小費才能勉強過活。史萬禮節學校（Swann School of Protocol）創辦人史萬（Elaine Swann）說，「有些櫃台人員給你的帳單，在你要刷卡的機器上展示幾成小費，讓你覺得不給都不好意思，其實可以不予理會。」

第三，酒會上的吧檯服務人員，即使在櫃台上放了「小費箱」，按道理也不必客人給小費，因為史萬說，「主辦人可能都已經關照過了，」也就是說，付場地費和吧檯服務費時，已經把小費包括在內。

法利說，客人沒義務給小費沒錯，不過，往小費箱丟進一兩塊錢，可能讓你整晚獲得更佳服務，特別是客人眾多，大家爭相要杯酒、加冰塊的時候，「認可他們的服務，可能就會給你多倒一點酒，多加些冰塊。」

第四，可能「收兩次小費」的地方，例如，髮廊或美甲店，美髮師或美甲師已拿了你的小費，櫃台可能又要，「這種店只是想從你身上多刮些錢出來。」

若不清楚服務人員是否只領基本薪，乾脆直接問服務人員，收費怎麼分帳的，否則就可能像史萬最近在丹佛一家餐廳碰到的情況，付了20%｢服務費｣又再付20%小費，雖然惠及送餐人員，「我還是對這家餐廳印象很差。」

最後，服務差的，還要小費？免了吧，要給也給少一點，並且讓主管知道何故。

民調

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