縮小住處不購物16個月 年賺4.5萬女子付清3萬債務

抖音播主安吉拉(Angela)2023年因努力擺脫債務而走紅。(截取自TikTok@vomitgrocery)

抖音播主安吉拉(Angela)2023年因努力擺脫債務而走紅；她以不買東西一年起步、展延至16個月(488天)， 今年5月3日實現目標，以麵包師年薪4.5萬元薪資還清3萬餘元債務。

除了禁止購物，安琪拉還縮小住處，從亞特蘭大 一房公寓換到單一房間，月租降到僅700元。

安吉拉踏上省錢之路之初，在筆記本上記錄所有開支、債務和收入，準確了解錢的流向以及需要削減哪些支出；她自稱不是聰明的理財女孩，不知如何使用電子表格，只花2元從沃爾瑪(Walmart)買一本筆記本，成了她的救星。

許多人因不追蹤支出而財務失控，多數人超支，經常以信用卡 應付超支。根據理財業者NerdWallet調查，84%美國人每月超支，44%以信用卡支付超支費用。

安吉拉對於金錢流向更清楚後便展開「禁購年」(no-buy year)，削減不必要開支，盡量還債；她自訂規則，包括除非外出，否則不買新護膚品，只買二手衣或與工作相關服裝，不買書、家飾、植物、美術用品、不預約美甲。

安吉拉也針對可花錢項目訂規則，例如每周買一次外賣，將收到的現金小費自由花用在小額項目如蠟燭、油或香，一次只能買一個，而且完全用完時才買。

許多人受到啟發，也展開「禁購年」，藉以還債並儲蓄 。

安吉拉為想要仿照她的人提供指導，建議制訂務實、可實現的目標，並訂計畫、寫下所有規則、進行購買，以便步入正軌；她提醒，這麼做需要一點時間，無法立竿見影。

安吉拉的實際經驗顯示資金管理對理財未來至為重要；她有所犧牲並且堅持，終能以微薄薪水還清大量債務。不過，擺脫債務只能力求金融穩定的一部份，規畫未來並探索維護財務安全的途徑也至關重要。