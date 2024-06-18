我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流行歌手賈斯汀 在紐約酒醉駕車被捕

WSJ：郭文貴案反映與中國有關訴訟官司的翻譯難題

留住人才大幅加薪 沃爾瑪店長可年賺53萬

編譯周芳苑／即時報導
歷經管理層高流動率後，沃爾瑪(Walmart)徹底改革薪酬制度以留住高層員工。路透
歷經管理層高流動率後，沃爾瑪(Walmart)徹底改革薪酬制度以留住高層員工。路透

歷經管理層高流動率後，沃爾瑪(Walmart)徹底改革薪酬制度以留住高層員工；新制下，管理層除調高年薪，還可根據商店業績獲股票獎勵和獎金，德州達拉斯一沃爾瑪門市擔任店長十多年的哈登(Greg Harden)揭露，今年收入可達 53 萬元。

新制下，沃爾瑪店長年薪由11萬7000 元上調 到12萬8000 元，而且有權獲價值高達 2萬元的股票獎勵。

沃爾瑪並調整店長獎金計算方法，主要根據商店業績推估獎金。沃爾瑪負責商店營運的執行副總克拉克(Cedric Clark)說，一旦達到所有目標，獎金可達基本工資的200%。

新薪酬制度似乎奏效；員工留任率改善、流動率下降，用以衡量主管工作態度的敬業度也上升。

人力資源分析公司Revelio Labs 數據顯示。沃爾瑪一年來的年度員工流動率約下降2%，現為21% 。

幾年前，沃爾瑪店長流失率幾乎是家得寶(Home Depot)、目標(Target)百貨店等其他大型零售商的兩倍；自從意識到對手更容易留才後，決定改造企業文化。

2010 年代末，沃爾瑪削減店長人數，一心顧慮計時工人福利，投資數十億元提高工資，卻忽略管理層。此外，技術過時也令管理層頭痛、沮喪。

沃爾瑪店長待遇和福利雙雙加碼，也被賦予更大任務。

沃爾瑪設有超級中心(Supercenters)，平均約17萬8000 平方呎，比好市多(Costco) 、目標百貨店大數萬平方呎，而且提供更多店長監督的服務，例如汽車修理廠和藥局等。

哈登管理約400 名員工，年銷售額超過1億元，是達拉斯最大沃爾瑪據點之一，早上 7 點上班、每天在店裡走動6哩四處查看以確保貨架有貨、價格標籤清晰可見、送貨順利，一天內可與多達 200 人交談。公司實施新制後，哈登早上 5 點就要上班，每周六天。

在通膨嚴重削弱中產階級財務安全之下，沃爾瑪低價更具吸引力，擬開設更多超級中心，每個中心需要一名新店長。

沃爾瑪 福利 目標百貨

上一則

死亡率50%…吃火鍋2行為恐致心衰竭 醫：我也喜歡

下一則

住家上方是航道 她去年投訴飛機噪音2萬次 占澳洲半數

延伸閱讀

NBA／女友接新娘捧花不能當玩咖了？哈登「嚇壞」表情成梗圖

NBA／女友接新娘捧花不能當玩咖了？哈登「嚇壞」表情成梗圖
沃爾瑪灣區2科技中心 裁逾500人

沃爾瑪灣區2科技中心 裁逾500人
NBA／四星快艇再次首輪沉沒 喬治、哈登未來動向受矚目

NBA／四星快艇再次首輪沉沒 喬治、哈登未來動向受矚目
NBA／快艇哈登+衛少僅13分 獨行俠率先聽牌

NBA／快艇哈登+衛少僅13分 獨行俠率先聽牌

熱門新聞

好市多（Costco）。歐新社

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

2024-06-11 09:48
圖取自 Kampus Production on pexels

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

2024-06-11 10:29
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-06-10 10:28
現代（Hyundai） Genesis。路透

這5種車款 貶值率驚人

2024-06-12 10:38
德州新婚夫妻Shane和Bailey到聖露西亞度蜜月，但Shane的行李不見了，他只好向飯店員工借制服穿。(翻攝 Bailey Hasty TikTok @baileyrecordjehl )

德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到

2024-06-12 22:34
夏威夷檀香山。Image by Michelle Raponi from Pixabay

全球最安全的旅遊城市 就在這裡

2024-06-13 12:28

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了