留住人才大幅加薪 沃爾瑪店長可年賺53萬

歷經管理層高流動率後，沃爾瑪(Walmart)徹底改革薪酬制度以留住高層員工。路透

歷經管理層高流動率後，沃爾瑪 (Walmart)徹底改革薪酬制度以留住高層員工；新制下，管理層除調高年薪，還可根據商店業績獲股票獎勵和獎金，德州達拉斯一沃爾瑪門市擔任店長十多年的哈登(Greg Harden)揭露，今年收入可達 53 萬元。

新制下，沃爾瑪店長年薪由11萬7000 元上調 到12萬8000 元，而且有權獲價值高達 2萬元的股票獎勵。

沃爾瑪並調整店長獎金計算方法，主要根據商店業績推估獎金。沃爾瑪負責商店營運的執行副總克拉克(Cedric Clark)說，一旦達到所有目標，獎金可達基本工資的200%。

新薪酬制度似乎奏效；員工留任率改善、流動率下降，用以衡量主管工作態度的敬業度也上升。

人力資源分析公司Revelio Labs 數據顯示。沃爾瑪一年來的年度員工流動率約下降2%，現為21% 。

幾年前，沃爾瑪店長流失率幾乎是家得寶(Home Depot)、目標(Target)百貨店等其他大型零售商的兩倍；自從意識到對手更容易留才後，決定改造企業文化。

2010 年代末，沃爾瑪削減店長人數，一心顧慮計時工人福利 ，投資數十億元提高工資，卻忽略管理層。此外，技術過時也令管理層頭痛、沮喪。

沃爾瑪店長待遇和福利雙雙加碼，也被賦予更大任務。

沃爾瑪設有超級中心(Supercenters)，平均約17萬8000 平方呎，比好市多(Costco) 、目標百貨 店大數萬平方呎，而且提供更多店長監督的服務，例如汽車修理廠和藥局等。

哈登管理約400 名員工，年銷售額超過1億元，是達拉斯最大沃爾瑪據點之一，早上 7 點上班、每天在店裡走動6哩四處查看以確保貨架有貨、價格標籤清晰可見、送貨順利，一天內可與多達 200 人交談。公司實施新制後，哈登早上 5 點就要上班，每周六天。

在通膨嚴重削弱中產階級財務安全之下，沃爾瑪低價更具吸引力，擬開設更多超級中心，每個中心需要一名新店長。