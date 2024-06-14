我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

資金問題未解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

編譯周靜芝 / 即時報導
億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）。美聯社
億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）。美聯社

億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）在出售一家公司時，總會將部分獲利用於一個特定用途：分給公司員工。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，庫班日前在社群媒體X發文稱，在他出售的每家企業中，他都會向在那裡工作一年以上的員工發放獎金。1999年，當音訊串流服務網站Broadcast.com以57億元賣給雅虎（Yahoo）時，330名員工中有300人成了百萬富翁。

1990年，庫班以600萬元的價碼將自己第一個創立的軟體公司MicroSolutions賣給CompuServe後，便開始這樣做。他說，他拿出總成交價的20%，分給80名員工；若平均分配，每位員工可領到1.5萬元。

庫班在貼文中提到，2019年他出售HDNet（現名AXS TV）和去年脫手NBA達拉斯小牛隊（Dallas Mavericks）的多數持股時，也做了類似的事；但只有HDNet 在賣出後立即裁員。

1995年，庫班投資並擁有AudioNet串流平台，該平台最後變身為Broadcast.com。去年，他在哥倫比亞廣播公司（CBS）的Sunday Morning節目中表示，在網際網路剛起步的時候，他的創業想法遭到質疑。庫班說，當時沒有人在做這件事，他被認為是個白痴。

賣掉Broadcast.com後，庫班取得一大部分雅虎股票，當時這被認為非常有價值；但他並沒有保留太久，而是迅速賣股求現。他在2022年接受GQ雜誌訪問時說，他很滿意自己賺到的錢，並懷疑當時的股價被高估了。

幾個月後，網路泡沫破滅，雅虎股價暴跌。庫班說，這給他一個深刻的教訓：一味追逐股價，永遠不會有好下場。根據富比世的資料，庫班目前的淨資產為54億元。

雅虎 富比世 投資

上一則

8個插座+4個USB充電口 Hanycony延長線插座3.9萬人說讚

下一則

樂觀有助長壽 我能學會樂觀嗎？

延伸閱讀

柔軟舒適遮大腿 Hanes百慕達短褲2.5萬人愛

柔軟舒適遮大腿 Hanes百慕達短褲2.5萬人愛
嫌他致富方式太「乏味」 馬斯克不是巴菲特的粉絲

嫌他致富方式太「乏味」 馬斯克不是巴菲特的粉絲
接港禁制令 發行商：下架「願榮光歸香港」

接港禁制令 發行商：下架「願榮光歸香港」
360集團創始人周鴻禕 清楚定位 強化品牌力

360集團創始人周鴻禕 清楚定位 強化品牌力

熱門新聞

好市多（Costco）。歐新社

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

2024-06-11 09:48
圖取自 Kampus Production on pexels

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

2024-06-11 10:29
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-06-10 10:28
番茄。Image by Sharon Ang from Pixabay

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

2024-06-07 12:32
現代（Hyundai） Genesis。路透

這5種車款 貶值率驚人

2024-06-12 10:38
速霸陸（Subaru）Legacy。美聯社

退休收入有限但需開車？4車款適合你

2024-06-06 11:25

超人氣

更多 >
特別不合群 「4大星座」個性彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡

特別不合群 「4大星座」個性彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險
報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨