他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）。美聯社

億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）在出售一家公司時，總會將部分獲利用於一個特定用途：分給公司員工。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，庫班日前在社群媒體X發文稱，在他出售的每家企業中，他都會向在那裡工作一年以上的員工發放獎金。1999年，當音訊串流服務網站Broadcast.com以57億元賣給雅虎 （Yahoo）時，330名員工中有300人成了百萬富翁。

1990年，庫班以600萬元的價碼將自己第一個創立的軟體公司MicroSolutions賣給CompuServe後，便開始這樣做。他說，他拿出總成交價的20%，分給80名員工；若平均分配，每位員工可領到1.5萬元。

庫班在貼文中提到，2019年他出售HDNet（現名AXS TV）和去年脫手NBA達拉斯小牛隊（Dallas Mavericks）的多數持股時，也做了類似的事；但只有HDNet 在賣出後立即裁員。

1995年，庫班投資 並擁有AudioNet串流平台，該平台最後變身為Broadcast.com。去年，他在哥倫比亞廣播公司（CBS）的Sunday Morning節目中表示，在網際網路剛起步的時候，他的創業想法遭到質疑。庫班說，當時沒有人在做這件事，他被認為是個白痴。

賣掉Broadcast.com後，庫班取得一大部分雅虎股票，當時這被認為非常有價值；但他並沒有保留太久，而是迅速賣股求現。他在2022年接受GQ雜誌訪問時說，他很滿意自己賺到的錢，並懷疑當時的股價被高估了。

幾個月後，網路泡沫破滅，雅虎股價暴跌。庫班說，這給他一個深刻的教訓：一味追逐股價，永遠不會有好下場。根據富比世 的資料，庫班目前的淨資產為54億元。