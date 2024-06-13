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WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

紐時：去年全美有17萬餘人前往外州墮胎

不包括房貸 擁有和維護房子1年平均費用破1.8萬

記者顏伶如／即時報導
理財網站Bankrate公布最新研究指出，擁有獨棟式住家(single-family home)的養房花費平均一年要1萬8118元，比2020年增加26%，而且某些地區的養房子潛在開銷比其他地點來得高。美聯社
理財網站Bankrate公布最新研究指出，擁有獨棟式住家(single-family home)的養房花費平均一年要1萬8118元，比2020年增加26%，而且某些地區的養房子潛在開銷比其他地點來得高。美聯社

理財網站Bankrate公布最新研究指出，擁有獨棟式住家(single-family home)的養房花費平均一年要1萬8118元，比2020年增加26%，而且某些地區的養房子潛在開銷比其他地點來得高。

養房潛在開銷的花費調查包括房地產稅(property taxes)、房屋保險、房屋維修花費、電費、網路及有線電視費用等，比較4年前類似調查的開銷數據。

全國而言，屋主平均每個月在房貸之外， 還要花1510元養房開銷。Bankrate調查顯示，2020年時，獨棟式住家養房花費平均一年約1萬4428，大約每個月1202元。

Bankrate網站分析師奧斯特羅斯基(Jeff Ostrowski)對今日美國報(USA Today)指出，首購族屋主通常以為，只要房子過戶之後財務開銷便已達標，但調查數據顯示，在許多重要項目裡，屋主的任務才開剛始。

他指出，屋主面臨龐大養房花費，首購族屋主應該要有心理準備，每個月除了繳交房貸本金與利息之外，還有很多開銷。

不過，養房開銷高低隨著不同州、不同區域而有差別。今日美國報報導，養房潛在開銷年花費最貴的五州為：

一、夏威夷州：2萬9015元

二、加州：2萬8790元

三、麻州：2萬6313元

四、新澤西州：2萬5573元

五、康乃狄克州：2萬3515元

養房潛在開銷年花費最低的五州則為：

一、肯塔基州：1萬1559元

二、阿肯色州：1萬1692元

三、密西西比州：1萬1881元

四、阿拉巴馬州：1萬2258元

五、印地安納州：1萬2259元

過去4年裡，養房開銷增加幅度最大的三州包括：猶他州(44%)、愛達荷州(39%)、夏威夷州(38%)。過去4年裡養房開銷增加幅度最小的三州為：阿拉斯加州(14%)、德州(14%)、路易斯安納州(15%)。

Bankrate網站指出，房屋維修費雖然昂貴卻有必要，花費的出現可能在屋主預料之外。

研究人員指出，獨棟式住家屋主每年大約花費房屋價值的2%做為房屋維修，夏威夷州、加州房屋維修費用全國最貴，分別為1萬9860元、1萬6966元。

夏威夷州 阿拉斯加州 新澤西州

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