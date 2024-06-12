她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

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威斯康辛州40 多歲居民麗莎（Lisa）於2020年在一家公司的製造部門從事遠距工作，年薪約11萬元，她對這個數字並不滿意 ，另外找到一份相同行業、年薪近15萬元、到辦公室也可在家上班的混合工作職位，但她希望能賺更多的錢。這時，她的丈夫建議麗莎，不妨同時兼兩份工作。

「商業內幕」（Business Insider, BI）報導，從2020年到2021年底的18個月裡，麗莎暗地做了一份完全遠距的工作以及另一份混合工作。據BI查閱的資料，她的兩份全職工作在2021年共收入約25萬元。

麗莎說，額外的收入大幅改善了家庭經濟狀況，她和丈夫現在有能力支付三個孩子的大學教育與各種課外活動的費用，以及未來全家度假的開銷；兼兩份差也讓她的丈夫有可能離職休息，專心照顧孩子。

要求使用化名的麗莎是暗中從事多份遠距工作以增加收入的美國人之一。BI訪問了約20名「過度就業 」（overemployed）者，其中許多人從事資訊科技與技術行業，他們用多賺的錢來償還債務、為退休儲蓄 、支付昂貴的假期和減肥藥物。雖然有些公司允許員工兼差，但若未經同意則會產生負面影響。

麗莎說，丈夫不工作時能待在家大有好處，特別是疫情 期間，孩子在2020至 2021一整學年都是遠距上課；而他也能慢慢重返職場，在回復全職工作前先做兼職工作。

麗莎在家工作時，兼兩份差並不困難，她說，她每周約工作40 至50小時。但在必須到辦公室的時候，她會帶兩台看來一模一樣的筆電，需要做另一份工作時，她會離開位子去另一個隱密的空間。她曾一度以為這樣行不通，但她在兩份工作中都頗受肯定。

麗莎表示，對於隱瞞自己兼差，她並不覺得內疚，部分原因是她認為許多公司都是貪婪的，將獲利看得比員工更重要。她說，只要有機會，她就會堅持下去。

但到了2021年底，麗莎開始懷疑她還能堅持多久。當疫情緩和，她認為那份完全遠程工作的公司會改採混合工作模式，而兼兩份混合工作似乎是不可能的。

因此，她決定未雨綢繆，找到一份年薪約17.5萬元、但需進辦公室的工作。2022年初，麗莎告別兼差生涯，接下這份工作；她認為遠距工作即將消失，而新工作對她是個很好的發展機會。