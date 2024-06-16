如何培養下一代的理財高手？家庭財富教育的關鍵

示意圖。（取材自pexels.com@Thanh Luu）

當我們深入親子 理財的領域，存股高手陳重銘、知名作家吳淡如在《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》中提供了一個極具啟發性的比喻。他們將孩子學習走路、騎腳踏車和游泳時的跌倒和嗆水比作人生與理財中的挑戰和失敗。

這些經驗，雖然艱難，卻是成長的必經過程。陳重銘和吳淡如指出，生活中的失敗並不是終點，重要的是我們從這些經歷中學到的教訓。他們強調，沒有人能夠永遠不敗，早期的失敗比晚年來得更具價值，因為年輕時我們有更多的能量來重新站起來。這樣的觀點對於如何教育孩子面對理財和生活中的挑戰，又能給我們帶來什麼樣的啟發呢？

股市跌落，學習飛升

在我投資 股票的生涯中，其實也一直遭受失敗的打擊，但是曉得失敗了並不會導致毀滅，現在的失敗經驗卻會讓自己繼續成長。

有一次股市大跌，資產瞬間蒸發200萬元，我告訴自己如果連200萬都忍受不了，將來怎樣承受2千萬的損失呢？能夠遭逢2千萬的損失，表示我的資產又增加了10倍，所以我會容忍眼前的失敗，從過程中學習，努力讓自己成長。「失敗為成功之母」，絕對不是一句口號，如果你肯檢討自己的問題再站起來。如果你只會怪自己運氣不好，那就沒救了。

匱乏教育，塑造財智

適度的匱乏不僅是教育孩子的重要策略，也是培養他們成為理財高手的關鍵一環。不要讓孩子「要什麼有什麼」，首先他會不曉得感恩，然後會以為父母是欠他的，漸漸地養成茶來伸手、飯來張口的習慣，也就不曉得要靠自己去努力獲得。

適度地讓孩子了解貧窮的匱乏，可以讓他正向的面對貧窮，並培養出克服貧窮的力量。而且當孩子嘗試到貧困的痛苦後，也會更加珍惜手中的資源，會開始思考「金錢」跟「想買的東西」之間的關係。體認到沒有錢的痛苦之後，就會產生出強大的前進動力，會願意犧牲眼前「想要」的小確幸，努力節約手中有限的金錢，然後讓錢來幫他賺錢。

打破月光魔咒，財富自由路

很多的上班族淪為「月光族」，就是小時候沒有接受正確的金錢教育，只曉得隨著大家「讀書、升學 、就業 、賺錢、花錢」，一輩子陷入「賺錢、花錢、賺更多的錢、花更多的錢」這個無限輪迴中。

透過學習投資理財，靠著「錢滾錢」的策略，可以從「錢不夠用」的困境中解救出來。在這個過程中，不僅可以學習到總體經濟、產業趨勢、公司評估、資金流向等寶貴知識，還能從一個僅是「朝九晚五」的上班族進化成一個能夠讓資金自我增值的資本家。隨著視野的擴大，你對世界的理解將變得更加深刻，人生也將因此不斷地成長。當你不再為生計奔波，你將擁有更寬廣的人生視野，更能理解世界的多樣性與複雜性，這些都是金錢無法衡量的價值。

《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》（圖片提供／時報出版）

（本文出自《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，時報／陳重銘、吳淡如，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）