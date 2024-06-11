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如何成為401(k)百萬富翁？不二法則：保持耐心

編譯廖振堯／即時報導
最新數據顯示2024年第一季創造的401(k)百萬富翁數量達到歷史最高，而成功跨入此門檻的不二法則便是保持耐心。美聯社
最新數據顯示2024年第一季創造的401(k)百萬富翁數量達到歷史最高，而成功跨入此門檻的不二法則便是保持耐心。美聯社

富達投資 (Fidelity Investments)提供4500萬名客戶的401(k)、403(b)退休計畫及傳統個人退休金帳戶(IRA)的季度分析，最新數據顯示2024年第一季創造的401(k)百萬富翁數量達到歷史最高，而成功跨入此門檻的不二法則便是保持耐心。

華盛頓郵報報導，富達數據顯示帳戶達到100萬元或以上的人數增加到48萬5千人，比去年同期上升了43%。富達管理的401(k)計劃中大約只有2%達到百萬富翁門檻，雖然比率小，但依然可以從他們的投資習慣中學到不少，以下便是幾項值得參考的原則。

耐心投資

這些百萬富翁不是一蹴可幾，他們知道擴大投資組合需要時間，其計畫的平均投資時間為26年、平均餘額為158萬元；年齡層則不出所料地主要是X世代(1965年至1980年出生)和嬰兒潮世代(1946年至1964年出生)，平均年齡不到59歲。無論如何，都應該隨著你的收入增加而盡你所能地供款。

穩定繳款不間斷

這些百萬富翁的平均供款率(contribution rate)為17%，富達表示供款率創紀錄、市場狀況積極，將帳戶平均餘額推至2021年第四季以來最高。最近一季在此推動下，401(k)平均員工供款率達到14.2%的歷史新高。

這個供款率是一個里程碑，是有史以來最接近富達建議的比率，也就是員工將其總收入的至少15%用於工作場所退休計畫，該比率可由他們的供款率以及雇主搭配提撥相互累積達成。

把握公司搭配提撥

如果有雇主搭配提撥(company match)，這些401(k)百萬富翁都會積極參與。富達稱過去12個月中81%的401(k)和403(b)員工都透過雇主搭配提撥或利潤分享計畫，獲得了雇主撥款。

不因市場低迷而驚慌

這些投資者不會被股市動盪或熊市嚇得賣股出場，他們反而視暴跌為「限時折扣」，以較低價格買進更多部位。

投資 401(k) 退休金

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