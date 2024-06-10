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這10個碩士學位 畢業後薪水最高

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by paseidon from Pixabay
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

據國家教育統計中心（NCES）的數據，近半碩士畢業生透過貸款來支付學費，平均負債金額為5萬3920元；而聯邦的研究生學貸負擔更重，利率高於大學學貸。

此外，有55%的碩士畢業生在就讀大學、研究所時都背債，平均欠款超過6萬9000元。消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，如果想攻讀碩士學位，明智的做法是先瞭解這份文憑對未來薪資能否有加分效果。

根據非營利組織「全美大學與雇主協會」（NACE）的數據，以下是2022應屆畢業生平均起薪最高的10個碩士學位：

• 電腦與資訊科學：10萬5890元

• 工程學：9萬8040元

• 工程技術與相關領域：9萬610元

• 商業管理、行銷與相關服務：8萬7980元

• 運輸與材料運送：8萬4100元

• 數學與統計學：8萬3440元

• 法律專業與研究：7萬4650元

• 文理科、通識與人文學科：7萬2680元

• 多學科/跨學科研究：7萬1940元

• 醫學專業與相關課程：7萬960元

然而並非所有的碩士學位都能帶來實質報酬，根據「機會平等研究基金會」（F REOPP）最近的研究指出，僅不到60%的碩士學位確定可帶來投資報酬。

所有碩士學位的投資報酬率中位數約為5萬元，投資報酬率是指在攻讀學位後的預期終身收入減去學業費用與就讀期間損失的收入。

FREOPP表示，雖然這對許多學生已有足夠誘因讓他們攻讀研究所，但由於碩士畢業生的薪資收入差異頗大，這未免有些誤導。

例如據FREOPP的分析，逾10萬600名攻讀碩士學位者的預期投資報酬率為 100萬元或更多，但也有超過63萬名碩士生的預期投資報酬率為零或負值。

投資 學貸 貸款

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