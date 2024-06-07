他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

圖為化名為「野獸先生」(Mr. Beast) 的網紅吉米·唐纳森(Jimmy Donaldson)在2021年11月於北卡羅來納州的格林維爾（Greenville）分送火雞。美聯社

化名為「野獸先生」(Mr. Beast) 的網紅吉米·唐纳森(Jimmy Donaldson)經營的YouTube 頻道，以精心設計的挑戰和奢侈贈品而聞名，他最近在社群媒體X 上帖文稱，「野獸先生」訂戶已超過2.69 億，凌駕備受歡迎的印度 音樂頻道T-Series；據稱，這位新冠軍網紅年收入高達6億至7億元。

過去一度蟬聯YouTube頻道訂戶冠軍的PewDiePie主人謝爾伯格(Felix Kjellberg)日前貼文寫道：「六年後，我們終於為PewDiePie 報了仇。」據稱，PewDiePie一直佔據YouTube 排名第一寶座，直到2019 年被印度音樂頻道T- Series 擊敗，如今新冠軍出現，趁勢放話。

新冠軍唐納森超越T- Series有其非凡之處，避免了其他許多網紅所經歷的衰退循環。「野獸先生」以豐富的影片而聞名，許多粉絲爭奪巨額現金獎勵。

2012 年以來，「野獸先生」一直在 YouTube頻道 上傳視頻，並以Feastables 巧克力系列和漢堡品牌 MrBeast Burger 進軍食品業務。

唐納森積極開彊拓土，後來控告 MrBeast Burger 連鎖店的幕後公司，聲稱該連鎖漢堡店品質很差，損害他的「野獸先生」品牌。

唐納森最近並宣布，他已與亞馬遜(Amazon )達成協議，為該網路零售業鉅子會員服務「Amazon Prime」 打造一檔名為「Beast Games」的遊戲節目，屆時將讓1000 人爭奪 500 萬元獎金。

唐納森 2 月接受「時代」雜誌(Time Magazine)訪問時說，他每年收入 6 億至 7 億元，但不因此認為自己很富有，因為他將賺到的所有錢重新投資到自己的影片中。