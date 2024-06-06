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理財達人蘇西·歐曼雖富有 卻仍維持3個節儉習慣

編譯潘勛／即時報導
主持播客「女性與金錢」(Women & Money)的蘇西·歐曼(Suze Orman)。美聯社
主持播客「女性與金錢」(Women & Money)的蘇西·歐曼(Suze Orman)。美聯社

主持播客「女性與金錢」(Women & Money)的蘇西·歐曼(Suze Orman)過得起奢豪生活，但她表示，很多方面自己依然過得節儉，熱愛儉樸生活方式，只有看重珍惜自己的錢，錢也才會回饋。

雅虎財經(Yahoo! Finance)報導，「GOBankingRates’ Money」把歐曼列為「最有影響力女性」，她表示自己真的不必過得克勤克儉，但她愛這樣的生活；有幾件事她一定斤斤計較。

第一是歐曼不愛上餐廳。大家應該不會在五星級餐廳碰到歐曼。她表示自己很有錢，但她最不想的便是去餐廳外食，太花錢了；除非迫不得已不然不外食。當然有時不在家、住飯店，那時她才得上餐廳，平常時她是不去的。

第二是歐曼認為，人該買車而非租車，買了車就一直用到不能用為止。她表示自己買車，都開上至少10、15年甚至更久；目前她的車已經開12年了，未來並沒換車計畫；經常換新車很浪費錢。她表示不會想吸引陌生人矚目，就超乎購買力來買車。

第三是不常添增衣飾。歐曼不覺得頻頻購買衣服、珠寶有何必要；她表示，衣服一穿再穿，另外首飾也一戴經年，現在還戴1994年買的同一項鍊、耳環，戒指也是同一批，所以不花錢買珠寶，這方面她節儉得很。

皮包這種高檔貨，歐曼也不會經常花大錢買。她表示，「我有個包了，買的年分可回溯到1993年，我可不會花那麼多錢在名牌手包」。

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