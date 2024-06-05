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不畏減薪九萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

編譯周靜芝 / 即時報導
韓國食物。示意圖。Photo by Jakub Kapusnak on Unsplash
韓國食物。示意圖。Photo by Jakub Kapusnak on Unsplash

金知惠（Ji Hye Kim，音譯）從未想過要投身餐飲業，今年46歲的她，13歲時隨家人從南韓移民至新澤西州，成年後一直在找尋能留在美國的途徑。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，金知惠所做的每個決定都圍繞著一個問題：為了維持合法身份，必須做些什麼？她舉例說，上大學代表可以延長學生簽證，而之後找的任何工作都需要雇主能為她辦綠卡

金知惠就讀位於安娜堡（Ann Arbor）的密西根大學，2002年畢業後在新澤西州找到了一份醫療管理的工作；雖然這份工作為她辦了綠卡，但她最終還是透過婚姻取得公民身份。丈夫在母校工作，讓金知惠於2007年又回到了安娜堡。

她說，這是她人生第一次能問自己這輩子想做什麼？在思考下一步時，她看到當地一家餐廳Zingerman's Delicatessen在招募製作起司的人。應徵這份工作代表她得大幅減薪，從先前的年薪約10.5萬元降至約1萬6800元；儘管如此，她對這份工作有很好的預感。

在Zingerman's，金知惠發現自己對經營餐飲的熱情；她與合夥人決定從取名San Street的街頭小吃車開始，賣嫩豆腐、酪梨和韓式拌麵（bibim gooksoo）等食物。Zingerman's提供了各種支援，包括人力與推車，金知惠將其形容為「小型熱狗攤車」，而非「超級豪華餐車」。

金知惠說，在準備期間，她為自己設計了一套餐飲經營「課程」，到不同的餐廳工作，最初是在Zingerman's擔任流水線廚師與預備廚師，後來又在紐約的 Hanjan等韓國餐廳工作。

在這段過程中，她決定將生意鎖定在銷售韓國食品。2016年，她與熟食店合作，在安娜堡開了韓式餐廳Miss Kim。

餐廳花了幾年時間才站穩腳步，包括在新冠疫情最嚴重的時候想辦法解決無法在室內用餐的困境，但金知惠始終沒有放棄。2023年，Miss Kim的營業額達到 189萬元，從2022年8月至2023年7月，餐廳淨利為10萬1553元，她還付給自己7萬元年薪。

新澤西州 綠卡 學生簽證

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