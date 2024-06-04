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富人湧入搶家庭幫手 南佛州管家年薪可達15萬

記者胡玉立／即時報導
示意圖。Photo by Derek Thomson on Unsplash
示意圖。Photo by Derek Thomson on Unsplash

這幾年從紐約州等高稅收州遷至佛羅里達州的眾多富人，正導致佛州富人區管家和家政人員嚴重短缺。人力資源公司指稱，棕櫚灘、邁阿密和南佛州的管家時薪飆升，年薪動輒高達15萬元，豪宅屋主為搶奪管家甚至出現「競價戰」。

惠靈頓人力資源機構（Wellington Agency）創始人貝魯布 (April Berube) 說，她「從事家務人力調度30年，從沒見過這樣的事」。

人力仲介機構指出，不只是管家（butlers）和酒店經理（hospitality managers），褓姆、廚師、司機和私人保鏢的需求同樣激增；但對富裕房主來說，豪宅清潔絕不能少，許多富人開始和飯店、度假村等餐旅業爭奪家事管理人員。結果，管家的典型工資已從2020年時薪25元飆升至現在時薪45元或50元。

以棕櫚灘為例，有富裕家庭經驗的管家年薪通常在12萬至15萬元之間，另外還可取得401(k) 計畫、醫療保健和加班費等福利。

Lily Pond Services人力機構創始人普西托斯 (Melissa Psitos) 舉例說，最近她一位佛州客戶本來想以年薪7萬5000元聘請管家，但最後聘到的人手年薪為11萬元；對市場來說，算是合理價。普西托斯說，她認識棕櫚灘一位首席管家年薪25萬元，其中包括加班費和陪同主人家前往各住所。

談到管家供不應求，貝魯布說，富裕屋主之間的競價戰爭司空見慣，客戶也越來越沮喪。貝魯布說：「他們一開始會震驚地說：『我不可能付這麼多錢。』但那些屋主幾乎最後都會回頭來說：「『我學到教訓了。我們願意為好的管家付費。』」

貝魯布還指出，由於合格候選人不多，她正考慮創辦學校，專門教授高級家政技能，培養更多家政人員。只不過，貝魯布也說：「雖然我很想這麼做，但我們也在忙著尋找員工，實在無暇他顧。」

佛州 紐約州 401(k)

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