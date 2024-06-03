專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)指出，制定不同的儲蓄目標，這樣才能應付生活所需、不致負債。（美聯社）

每個人都知道，應在每月收入中留一部分來儲蓄 ；然而許多調查發現，半數以上美國人表示在最重要的退休 儲蓄上離目標很遠。

理財網站Go Banking Rates報導，更糟的是，許多美國人並沒有為退休後的其他目標儲蓄。知名理財專家戴夫·拉姆齊（Dave Ramsey）指出，最重要的是制定不同的儲蓄目標，這樣才能應付生活所需、不致負債。

以下是拉姆齊提出的每個人都應該有的四個必要儲蓄目標，其中包括一些多數人未計畫的定期目標。

1. 應急金

當生活中出現財務意外時，應急金可以用來避免負債。據拉姆齊研究，高達78%美國人在不同時段的10 年中都會經歷一次重大財務挫折，因此難保每個人哪天也會遭遇相同處境。

拉姆齊建議從1000元的應急金開始，因為這足以應付生活中的許多短期緊急情況。但最終目標是至少存下三至六個月收入作為應急金。

2. 買車

拉姆齊大力倡導用現金買車，但他不建議購買新車，因為新車一上路便開始大幅貶值；相反的，拉姆齊贊成擁有一輛有能力用現金支付、良好的二手車。這樣不僅可省利息，不致為了用車而付錢給銀行，還可避免每月固定付貸款 ；由於新車貸款平均每月超過700元，現金購車可讓生活預算不致捉襟見肘。

想用現金購車就必須提前規劃，從現在開始儲蓄。例如若希望在五年內買一輛售價3萬元的車，可以開立一個新的儲蓄帳戶，每月向該帳戶存入500元。基本上，這像是提前支付新車費用，只是不用付利息。

等買車的時刻到來，手頭已有充足的現金，且還從儲蓄中賺了五年的利息，而不是將這筆錢送給貸款機構。

3. 退休

每個人都知道該為退休儲蓄，但實際上真正做到的人卻少得令人驚訝。拉姆齊建議，每個人應檢視目前儲蓄情況、想要達到的目標，以及希望多久達到目標，以確定現在開始需要存多少錢。

如果沒有穩健的退休計畫，很可能最終會比預想的工作得更久、更辛苦，甚至永遠無法完全退休。若這並非你想要的生活，就需立即開始儲蓄與投資。

4. 教育

拉姆齊雖然強調應優先考量退休儲蓄，但如果有孩子，盡早開始為大學教育儲蓄也很重要。拉姆齊表示，目前每個大學生在畢業時平均背負超過3萬元學貸，讓他們在人生剛起步時就肩負沈重的債務。

拉姆齊說，要盡可能避免這種情況發生，需費些心思，除了將餘錢存入529這類可享稅收優惠的教育儲蓄帳戶外，還必須控制如外出用餐或購買衣服等日常開支。