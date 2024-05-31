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房價創新高 購屋熱門季冷清

編譯莊瑞萌／即時報導
圖為紐約州的一處房屋掛牌求售。(路透)
圖為紐約州的一處房屋掛牌求售。(路透)

房地產業者表示，國內房屋平均出售金額已突破38萬元，購屋成本創下新高，購屋者每月還款金額也居高不下，讓今年春季購屋熱潮相形冷清。

CBS報導，根據房地產仲介公司Redfin的數據，截至5月19日為止前4周，美國住宅銷售中位價格，也就是買方實際支付購屋的價格為38萬7600元，增幅4%。Redfin並表示，按照目前美國30年期抵押貸款的中位利率7.02%計算，該價格每月抵押貸款支付金額目前為2854元。抵押貸款利率較上周的6.99%略為上升，至於全國中位開價(asking price)金額則為42萬250元，增幅6.6%。

由於房價高漲，待售住宅銷售量較去年同期減少4.2%，此次下跌發生在春季購屋期間，此時通常是房地產交易熱絡之際，但隨著房價攀升，擁有房屋的可能性對美國人來說，尤其是首次購屋者變得更加困難，於是有人選擇暫時觀望。房屋出售網站Bright MLS經濟專家斯特萬(Lisa Sturtevant)說，「今年春季，高漲的房貸利率及居高不下的房價讓部分買方持續觀望，首次購屋者最為難受。」

由於購屋對美國人增加難度不少，拜登政府已提議提針對目前屋主在出售「首購屋」(starter home)換取更大間房子時，提供10萬元的抵減稅額。

經濟學家指出，房價持續上漲的兩個主要原因是持續強勁的需求以及長期的房源短缺。斯特萬指出，「更多新房源進入市場後預期將刺激更多的購房活動，但這些期待已久的房屋庫存釋出之際，正逢抵押貸款利率達到7%及房價創新高，造成越來越多的買方被迫退出市場。」

不過，房地產經紀人布林頓(Sam Brinton)認為，儘管抵押貸款利率居高不下，部分賣方還是會選擇脫手，因為他們別無選擇。他說，「我有一位客戶因為家庭緊急事情而出售房產，另一對夫婦則因為有了寶寶，家裡空間不夠用而選擇出售房子。」他接著建議買家應多留意，目前許多賣方都有出售動機。如果一間房屋目前尚無其他報價，買方可以考慮出價低於開價或要求優惠，因為許多賣方都願意談。

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