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近八成職業運動員 退休3年內破產

編譯周芳苑／即時報導
美國職籃(NBA)前球星巴克利 (Charles Barkley) 。美聯社
美國職籃(NBA)前球星巴克利 (Charles Barkley) 。美聯社

許多職業運動員當紅時賺進大把鈔票，但是近八成退休三年內破產。美國職籃(NBA)前球星巴克利 (Charles Barkley) 說，揮霍無度是致命傷，以過來人的經驗提醒避免犯錯。

巴克利因賺得數百萬元而贏得「麵包車」(Bread Truck)封號，但對於理財並非高手。

巴克利在美式足球聯盟(NFL)前球員夏普 (Shannon Sharpe) 主持的播客 Club Shay Shay 中表示，一開始得到大把錢時像個白痴，當時他有三到四輛車，有J博士(Dr. J)之稱的NBA 偶像級導師歐文(Julius Irving)警告他不要過度消費，還質疑他究竟能同時開多少輛車。

J博士當時說，這筆錢足可度過餘生，並提到無論開一輛起亞車(Kia)或者開賓士(Mercedes Benz)、勞斯萊斯(Rolls Royce)，人人都知道開車者是巴克利。

資產管理公司NKSFB 體育業務部合夥人布朗(Craig Brown) 表示，令人震驚的是78% 職業運動員退休才三年就破產。巴克利引用這個數據，強調隨著年齡增長保留資金至關重要。

巴克利提到，年輕運動員在迪奧(Dior)鞋、路易威登(Louis Vuitton)衣衫上大肆揮霍。

夏普則說，許多運動員來自低收入背景，將收入視為證明成功的首要機會； 這些人多半沒有想到短時間內收到大筆收入、也沒有準備好明智理財。

巴克利補充，許多職業運動員還被要求把收入花在朋友家人身上。歐文建議巴克利考慮自己的未來，而不要總想給別人留下好印象。

巴克利記得歐文說，花 30 萬元買賓利(Bentley)的重點不是買不買得起，而是假如只花 7 萬、8 萬元買另一輛車，銀行將多存 20 萬元而且不斷增長，20年後，20萬元會大大增值。

破產 退休 夏普

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