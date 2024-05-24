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知名製作人6.4萬買下霍克尼畫作 46年後預計可賣到3500萬

編譯周芳苑／即時報導
一名婦女走過霍克尼畫作「正被灑水的草坪」(A Lawn Being Sprinkled，直譯)。路透
一名婦女走過霍克尼畫作「正被灑水的草坪」(A Lawn Being Sprinkled，直譯)。路透

美國著名編劇兼製片人諾曼．李爾 (Norman Lear) 以6萬4000元買下一幅大衛．霍克尼(David Hockney)的畫作，預計將在拍賣會上拍得高達3500萬元。

根據奢華品拍賣行佳士得(Christie's)聲明，在諾曼．李爾和他的妻子林恩戴維斯．李爾(Lyn Davis Lear) 拍賣的收藏品，包括霍克尼畫作「正被灑水的草坪」(A Lawn Being Sprinkled，直譯)，預計可賣得超過5000萬元。

拍賣行稱，李爾1978年購買這幅霍克尼的作品時，價格破紀錄，如今這位藝術家最有價值的作品售價更攀漲到數千萬元。

這幅1967年的創作，是布面丙烯畫，畫面上有許多個灑水裝置，噴灑著綠色草坪，背景有一座灰色建築物和柵欄。

這是一系列頂級拍賣品之一，其他還包括埃德·魯沙(Ed Ruscha)畫作「真理」(Truth)、以及威廉·德·庫寧（Willem de Kooning）、羅伯特·勞森伯格( Robert Rauschenberg)與艾爾斯沃斯·凱利(Ellsworth Kelly)的作品。

佳士得稱，李爾是史上最重要的電視製片人，以「一家子」 (All in the Family)、「傑斐遜一家」(The Jeffersons)以及 「好時光」(Good Times)等節目聞名，他去年12月在洛杉磯家中去世，享年101歲。

美國著名編劇兼製片人諾曼．李爾 (Norman Lear)。路透
美國著名編劇兼製片人諾曼．李爾 (Norman Lear)。路透

佳士得的20 世紀暨21 世紀藝術副主席卡特(Max Carter) 表示，「李爾夫婦共同收藏的藝術品既對思想進行探索，又深具精湛工藝感。」

霍克尼現年86歲，是全球最受歡迎、仍在世的藝術家之一。他在英格蘭北部布拉德福德(Bradford)出生，1964年到加州，度過許多年，創作若干著名作品；他於1972年創作的作品Portrait of an Artist 在2018年以9030萬元售出，創下當時在世藝術家作品最高拍賣價格紀錄。

拍賣 加州 洛杉磯

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