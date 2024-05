知名製作人6.4萬買下霍克尼畫作 46年後預計可賣到3500萬

一名婦女走過霍克尼畫作「正被灑水的草坪」(A Lawn Being Sprinkled,直譯)。路透

美國著名編劇兼製片人諾曼.李爾 (Norman Lear) 以6萬4000元買下一幅大衛.霍克尼(David Hockney)的畫作,預計將在拍賣 會上拍得高達3500萬元。

根據奢華品拍賣行佳士得(Christie's)聲明,在諾曼.李爾和他的妻子林恩戴維斯.李爾(Lyn Davis Lear) 拍賣的收藏品,包括霍克尼畫作「正被灑水的草坪」(A Lawn Being Sprinkled,直譯),預計可賣得超過5000萬元。

拍賣行稱,李爾1978年購買這幅霍克尼的作品時,價格破紀錄,如今這位藝術家最有價值的作品售價更攀漲到數千萬元。

這幅1967年的創作,是布面丙烯畫,畫面上有許多個灑水裝置,噴灑著綠色草坪,背景有一座灰色建築物和柵欄。

這是一系列頂級拍賣品之一,其他還包括埃德·魯沙(Ed Ruscha)畫作「真理」(Truth)、以及威廉·德·庫寧(Willem de Kooning)、羅伯特·勞森伯格( Robert Rauschenberg)與艾爾斯沃斯·凱利(Ellsworth Kelly)的作品。

佳士得稱,李爾是史上最重要的電視製片人,以「一家子」 (All in the Family)、「傑斐遜一家」(The Jeffersons)以及 「好時光」(Good Times)等節目聞名,他去年12月在洛杉磯 家中去世,享年101歲。

美國著名編劇兼製片人諾曼.李爾 (Norman Lear)。路透

佳士得的20 世紀暨21 世紀藝術副主席卡特(Max Carter) 表示,「李爾夫婦共同收藏的藝術品既對思想進行探索,又深具精湛工藝感。」

霍克尼現年86歲,是全球最受歡迎、仍在世的藝術家之一。他在英格蘭北部布拉德福德(Bradford)出生,1964年到加州 ,度過許多年,創作若干著名作品;他於1972年創作的作品Portrait of an Artist 在2018年以9030萬元售出,創下當時在世藝術家作品最高拍賣價格紀錄。