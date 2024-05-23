房價4年漲47.1% 超過以往10年漲幅

由於住房庫存短缺、建築成本及房貸利率迅速上升，2020年初至今房價已飆升47.1%，短短4年的時間已超過以往十年的漲幅。美聯社

由於住房庫存短缺、建築成本及房貸利率 迅速上升，2020年初至今房價 已飆升47.1%，短短4年的時間已超過以往十年的漲幅。

福斯財經網(Fox Business)報導，根據凱斯-席勒房價指數(Case-Shiller Home Price Index)，90年代的十年間房價成長30.1%；2000年代一度見到80%漲幅，但2007年金融風暴後房地產市場崩盤，將十年平均漲幅拉低至47.3%；2010年代的漲幅則為44.7%。房地產網站ResiClub最近分析該指數，發現2020年初至今房價已飆升47.1%。

房價飆升背後有多種因素。房源網站「Realtor.com」的一份報告顯示，房屋供應量與2020年初新冠病毒大流行之前相比下降了34.3%。

經濟學家預測今年房貸利率將維持高位，只有聯準會(Fed)開始降息後才會隨之下降，但即使如此利率也不太可能回到疫情 期間的低點，更何況年初一系列的報告顯示通膨超出預期地頑強，投資人越來越懷疑聯準會今年降息的可能性。

過去三年房貸利率上升帶來了「金手銬」效應：在疫情期間將以3%或更低利率入手的房主不願出售，否則要背更重的利率。抵押貸款巨頭房地美(Freddie Mac)9日表示5月第一周的30年期房貸平均利率降至7.09%，雖然從2023年秋季7.79%的高點有所下降，但仍遠高於疫情期間的3%。這進一步限制了市場供應，急切的潛在買家只能爭搶稀缺物件。

地產網站Zillow調查，大多數房主表示如果當初鎖定的房貸利率是5%或更高，他們出售房屋的意願會增加近兩倍。房貸族目前約80%的人利率低於5%。地產經紀公司Redfin的調查顯示房貸利率過高加上房價上漲，月繳房貸的中位數已升高至創紀錄的2775元，比去年同期增加11%。

Nationwide資深經濟學家艾爾斯(Ben Ayers)表示市況充滿挑戰，儘管人口結構和勞動力市場需求的基本面強勁，許多首購族仍被拒於門外。