我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會調查：覺得財務「過得還好」的美國人變少

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

逾半打算62歲或更早退休者 能否負擔得起退休生活是疑問

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by FuSuSu from Pixabay
示意圖。Image by FuSuSu from Pixabay

根據紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve)最新調查，2020年3月以來，職場工作者計劃退休的年齡大幅下降；打算62歲退休的人超過一半，但是否負擔得起長壽帶來的漫長退休生活是個大問題。

新冠疫情奪走許多人命，讓人產生「人只活一次」的態度，過半的人計劃 62 歲之前離開工作崗位。

據調查，僅46%的 62 歲以下受訪者表示打算62歲後繼續工作；62歲比傳統的 65歲退休年齡年輕3歲。

疫情爆發前的六年裡，計劃62歲過後繼續工作的平均比例為55%，接下來四年這個比率穩步下降。

聯準會表示，此一態勢似乎源自「重新思考工作價值的文化轉變」以及「蓬勃發展的股市」，讓許多家庭對財務狀況更有信心。

但是多數美國人是否真的有能力這麼早退休是個問題。 財政部上周警告，社安金到了2035 年將出現資金短缺。

員工福利研究所(Employee Benefit Research Institute)最近一項調查發現，退休人員放棄工作的平均年齡為62歲。

聯準會經濟學家們說，提前退休的態度反映出人們覺得家庭淨財富增加、 對未來收益和收入成長以及財務健康的信心增強、對實現退休儲蓄目標更加樂觀。

然而，理財規劃師一再警告過早退休會帶來災難性後果。

投資管理業者Schroder Investment Management主管希夫曼(Joel Schiffman)說，人人都需要計劃，但很少人真的制訂退休計劃；擬計劃可設定目標，落實目標的可能性隨之增加。

專家建議將模擬退休預算納入規劃，以準確推估需要多少錢。

退休 疫情 聯準會

上一則

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

下一則

陸戰隊司令路跑昏倒獲陌生人拯救 重燃對人性的信心

延伸閱讀

美FED三位官員齊聲：需多一點時間降通膨 利率應留高檔更久

美FED三位官員齊聲：需多一點時間降通膨 利率應留高檔更久
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
退休生活／長者旅行 3城市最值得一遊

退休生活／長者旅行 3城市最值得一遊
退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

熱門新聞

Image by Sandra Gabriel from Pixabay

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

2024-05-16 11:42
含糖飲料。Photo by Caspar Rae on Unsplash

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

2024-05-20 09:18
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

2024-05-14 09:49
為了去除潮濕帶來的影響，浴室抽風機應保持開啟狀態。（取材自unsplash.com＠Chastity Cortijo）

浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」

2024-05-15 19:50
公主郵輪（Princess Cruises）2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。美聯社

4個月訪28個國家 郵輪環球之旅2.5萬元起跳

2024-05-14 10:25
巴黎萊雅（L'Oréal Paris）的眼霜Dermo Expertise Eye Defense Eye Cream。圖取自Amazon.com

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

2024-05-15 09:52

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場