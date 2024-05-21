逾半打算62歲或更早退休者 能否負擔得起退休生活是疑問

示意圖。Image by FuSuSu from Pixabay

根據紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve)最新調查，2020年3月以來，職場工作者計劃退休 的年齡大幅下降；打算62歲退休的人超過一半，但是否負擔得起長壽帶來的漫長退休生活是個大問題。

新冠疫情 奪走許多人命，讓人產生「人只活一次」的態度，過半的人計劃 62 歲之前離開工作崗位。

據調查，僅46%的 62 歲以下受訪者表示打算62歲後繼續工作；62歲比傳統的 65歲退休年齡年輕3歲。

疫情爆發前的六年裡，計劃62歲過後繼續工作的平均比例為55%，接下來四年這個比率穩步下降。

聯準會 表示，此一態勢似乎源自「重新思考工作價值的文化轉變」以及「蓬勃發展的股市」，讓許多家庭對財務狀況更有信心。

但是多數美國人是否真的有能力這麼早退休是個問題。 財政部上周警告，社安金到了2035 年將出現資金短缺。

員工福利研究所(Employee Benefit Research Institute)最近一項調查發現，退休人員放棄工作的平均年齡為62歲。

聯準會經濟學家們說，提前退休的態度反映出人們覺得家庭淨財富增加、 對未來收益和收入成長以及財務健康的信心增強、對實現退休儲蓄目標更加樂觀。

然而，理財規劃師一再警告過早退休會帶來災難性後果。

投資管理業者Schroder Investment Management主管希夫曼(Joel Schiffman)說，人人都需要計劃，但很少人真的制訂退休計劃；擬計劃可設定目標，落實目標的可能性隨之增加。

專家建議將模擬退休預算納入規劃，以準確推估需要多少錢。