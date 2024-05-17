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利率高有這好處：美國人去年多賺2350億元利息

編譯周靜芝 / 即時報導
聯準會在15日的會議上又未宣布降息。美聯社
聯準會在15日的會議上又未宣布降息。美聯社

有線電視新聞網（CNN）報導，聯準會在15日的會議上又未宣布降息，可能讓正背著大筆高利息債務的人備感失望、甚至驚訝；但如果有聯邦保障的儲蓄帳戶並企圖賺取高利息者，聯準會的觀望態度反而會讓荷包進帳更豐。

金融網站Bankrate首席分析師麥可布萊德（Greg McBride）表示，現在正是儲蓄者的大好時機。

根據貸款機構Lending Tree的網站DepositAccounts引用聯邦存款保險公司（FDIC）的數據指出，儲蓄者2023年在存款帳戶中獲得的利息為3154億元，是2022年787億元的四倍，多了逾2350億元。

這是因為在經歷多年微乎其微的超低利率後，聯準會自2022年開始的升息動作讓儲蓄者有可能從國內存款（包括銀行與信用合作社儲蓄帳戶、定存與貨幣市場帳戶）中獲得超越通膨的收益率。

如果想趁著高利率的好時機增加儲蓄，以下是在權衡各項選擇時需考慮的因素。

一般銀行儲蓄帳戶的平均利率約0.5%，但在最大的銀行，利率可能低至0.01%。相較之下，DepositAccounts的數據顯示，高收益儲蓄帳戶（High yield savings accounts）的平均利率均高於4%；而利息最優厚的，是那些獲FDIC保險的網路銀行高收益儲蓄帳戶，甚至高達5%至5.5%。

雖然實體銀行有利率較高的定存（CD），但不妨貨比三家，以獲得更好的條件。最簡單的方法是透過線上經紀商購買，而不必在另一家銀行多開新的帳戶，因為他們可提供來自不同銀行的各種CD。

嘉信（Schwab）理財網站5月1日的數據顯示，3至6個月的CD平均利率高達5.35%；9至18個月期限不等的CD，利率則在5.38%至5.45%之間。

儲蓄 利率 聯準會

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