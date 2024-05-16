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1元酒50分雞趐 這家連鎖餐廳便宜促銷還賺錢

道瓊早盤站上4萬點 史上頭一遭

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Sandra Gabriel from Pixabay
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瑞安．霍格(Ryan Hogue)有著會令許多人羨慕的生活，資深網站開發者的工作加上在喬治梅森大學(George Mason University)兼職教課，每年收入可達11萬7300元；唯一讓他感到不滿的，就是維吉尼亞州的交通，讓他每天通勤上班得花上許多時間在塞車；他計算出自己每年有近八天的時間，受困在車中動彈不得。

霍格在2016年向友人抱怨，覺得每日的通勤塞車很浪費時間和金錢。這因此讓他開始思考，要如何賺取更多被動收入，優化這段時間。霍格於是在同年10月開始了直購(dropshipping)業務，並快速成為一家「按需要印刷」（print-on-demand， 意隨接到訂單才印刷）公司；他隨後還增加了網路課程、一對一指導服務和YouTube平台，增加自己的收入來源。

三年後，這些額外業務的收入超過了霍格既有的兩份工作的收入，他因此在2020年辭掉了這兩份工作。霍格2023年每日賺取1600元，或約每周1萬1400元。

現年35歲的霍格將自己的成功歸功於一個簡單的策略，那就是將生意變成一種遊戲。他說，他每天都會努力比前一天多賺一點；起初，他每個月只能做到少量的銷售，大概只有四元的利潤，這讓他因此努力研究要如何將利潤翻倍。

漸進式的目標讓霍格覺得自己一直在進步，即使他所賺的錢每天只夠他多買一個麥當勞的大麥克漢堡。霍格指出，每天都能在這場遊戲中獲勝，助他沒有在公司開始獲利前就放棄。

隨著公司的成功，霍格的心態也發生轉變，如今他將目標改放在每年逐步增加收入，並嘗試可以幫助達成這目標的新副業。他說，一旦一份業務開始帶來持續性的收入，他就會減少參與程度，並將時間用於開發下一個收入來源。

霍格利用多種方式，來量化自己的成功；他利用Excel表格來追蹤自己的淨資產，並定期將24小時賺取的收入，換算成能買幾個麥當勞大麥克漢堡。在霍格所在的維吉尼亞州，大麥克一份價格為4.67元，而霍格每天大約可以吃到343個大麥克。

維吉尼亞州 麥當勞 利潤

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