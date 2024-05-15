水災損屋不服保險公司只賠5000元 姊妹提告獲賠1800萬元

示意圖。Image by lmaresz from Pixabay

聖貝納迪諾（San Bernardino）的兩姊妹控告保險 公司未能支付她們房屋因水災受損的修繕費用，陪審團作出有利於她們的裁決，判定保險公司須支付精神與懲罰性賠償1800萬元。

洛杉磯 時報（Los Angeles Times）報導，地方法院陪審團4月18日宣布了1800萬元的判決結果，與保險理賠最初提供給這對姊妹的5000元相去甚遠。

嘉妮爾（Jennifer Garnier）與托芙特（Angela Toft）位於皮尼翁丘陵（Piñon Hills）的住家於2019年2月遭豪雨淹沒。泥漿損壞了她們的房屋，包括暖氣與空調管道。她們的律師赫南德茲（Michael Hernandez）聲稱，雨水還損壞了預鑄屋的電力系統。

赫南德茲表示，姊妹倆估計需要10多萬元來修繕房屋，但當她們向保險公司American Reliable提出索賠時，理賠人員卻只支付了5000元。

嘉妮爾與托芙特於2020年9月控告American Reliable違約，聲稱保險公司人員未對房屋進行適當的檢查。根據訴訟文件，該住宅已無法居住，但姊妹倆仍繼續住在那裡，因為她們無處可去。

American Reliable在法庭文件中辯稱，嘉妮爾與托芙特一再拖延對房屋的檢查，而在她們提起訴訟後，對公司法律團隊所提的要求回應緩慢。赫南德茲表示，他的當事人一再要求保險公司以書面方式進行所有協商。

在兩人提出索賠四年多後，American Reliable承認了他們的疏失，於2023年10月向姐妹倆提出了14萬元的賠償條件，此時距開庭僅有數月。赫南德茲說，保險公司向嘉妮爾與托芙特解釋稱，他們是在檢視庭審證據時才瞭解到姊妹倆的居住情況。

赫南德茲反駁說，保險公司早就知道這些情況，會決定付錢，是因為知道將面對陪審團。經過六周的庭審，陪審團裁定兩姊妹勝訴，每人獲得300萬元的精神損害賠償；根據法庭文件，她們還將從American Reliable及母公司Global Indemnity Group獲得200萬元與1000萬元的懲罰性賠償。