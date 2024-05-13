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回顧理財路 退休華人分享他應該更早做的5件事

編譯廖振堯／即時報導
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
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楊喬治(George Yang，音譯)在健康產業奮鬥多年，成功創立兩家公司、在美國和中國拓展業務，現已退居幕後，享受退休生活。他也因此有充足時間反思過去的財務決策，曾犯下一些令人遺憾的錯誤，他希望自己的經驗能為仍在打拚的人提供可行的建議，強調策略性財務規劃和即時行動的重要性。

楊喬治接受理財網站GOBankingRates採訪，表示如果時間可以重來，他會在退休前做好下列五件事：

1. 在退休前還清債務

楊喬治退休後仍有財務保障，但他低估了貸款負擔，特別是他跨國性的企業和生活模式。「在中國激烈競爭的商業環境中，市場瞬息萬變，減少債務可以提供更大的靈活性和安全性，儘早清償尤其是高利債務，是確保退休後財務自由最重要的事。」

2.更早創業

創業路程中若有越多學習、成長、失敗的時間，就更有機會成為有技巧、高效率的商業領袖。楊喬治認為自己起步算晚，應更早創立公司，「在緊湊的創業環境中，有更多時間來應對市場變化和消費者趨勢是很有利的，可讓我在退休前建立更牢靠的立足點，也能享受更長時間的盈利。」

3.保持身體健康

楊喬治一生致力於設計、創造、生產、銷售健康設備和健身器材，自然也未擱下照顧自己身體。健康與金錢密切相關，退休後他認識到健康可能更重要，尤其是在晚年生活。「我堅持健身，大大減少了我的醫療費用，確保我可以積極享受退休生活。定期運動、均衡飲食伴我一生，得以保持健康、不那麼依賴醫療服務。」

4. 退休前搬到較小、易管理的家

在子女離巢後很久一段時間，楊喬治仍堅持住在原來的房子裡，最終才意識到孩子搬出去後需求就發生變化，縮小住處的好處很多，可降低生活費用、節省清潔和維護時間，騰出資金用於投資和休閒活動。

5.更早開始儲蓄和投資

雖然楊喬治很早就開始儲蓄和投資，但如果再早個幾年，複利和升值的威力可能會讓他更加富有；而金融市場有大量的成長機會，充分多元化投資組合可大幅提高退休保障，應盡早、盡可能地探索投資途徑增加收入來源和財務穩定。

退休 投資 儲蓄

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