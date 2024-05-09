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食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

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拍賣熱門餐廳訂位 常春藤大學生去年賺7萬

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
示意圖。Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

常春藤盟校布朗大學(Brown University)二年級學生艾斯勒 (Alex Eisler) 讀書之餘靠著銷售搶手餐廳訂位賺進豐厚利潤，一年半來銷售額10萬5000元，扣除佣金等費用，去年約淨賺7萬元。

艾斯勒是在新興平台 Appointment Trader上出售餐廳訂位。他經手的最昂貴訂位是波士頓一家日式餐廳訂位，售價高達1358元。

艾斯勒2022年11月加入讓用戶以拍賣模式買賣餐廳訂位的線上平台Appointment Trader，該平台從中抽成20%到30%不等。

艾斯勒主修應用數學和電腦科學，他接受商業內幕(Business Insider)採訪時提到自己向來是美食家，有一次預訂紐約市4 Charles Prime Rib 牛排館而無意間發現Appointment Trader。

之後，艾斯勒試圖透過美國運通(America Express)旗下餐廳訂位平台雷西(Resy)，將親自致電餐廳預訂到的訂位轉售他人，成敗參半，接著他開始研究程式碼並開發機器人，將整個訂位與轉售流程自動化。

另據生活雜誌「紐約客」(New Yorker)報導，艾斯勒最近還以850元賣出法式餐廳Maison Close一桌午餐訂位、以 1050元賣出美式義大利餐廰Carbone訂位。

除了Appointment Trader，還有其他讓銷售訂位變成家庭副業的平台。採會員制的Dorsia是另一例，運作模式不盡相同。

美國運通的「雷西」應用程式更讓餐廳訂位體驗遊戲化，讓菁英級食客與精通科技人士展開競爭，技術高超的人往往通過機器人入侵系統搶訂位。

但是像艾斯勒這種「餐廳訂位黃牛」興起，讓有些餐廳老闆忐忑不安。機器人和轉售訂位者介入後，導致餐廳難以收集有價值的客戶資料。

雷西和Tock等網站以及所服務的餐廳正試圖藉由停用轉售者帳戶、建立防詐欺團隊來打擊機器人。

法國著名海鮮餐廳Le Bernardin主廚兼合夥人裡珀特(Eric Ripert )說，新興的訂位平台對餐廳經營不利，他們每天花幾個小時試圖追蹤機器人和虛假預訂，如果有人訂位卻無人報到用餐，當晚利潤就亮紅燈。

利潤 義大利 常春藤

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