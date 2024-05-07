在這10州至少要有百萬積蓄才能舒適退休 其中5州在東北部

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即將退休 人士最關心的莫過於儲蓄 是否夠用？消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，為確認各州的最低退休儲蓄需求，理財網站GO Banking Rates依勞工統計局2022年消費者支出調查（Consumer Expenditure Survey）的數據，研究了65歲及以上國人每年在食品雜貨、交通、住屋、公用事業和醫療保健的支出；並透過密蘇里州經濟研究與訊息中心（MERIC）基於社區與經濟研究委員會（C2ER）的數據所統計出的「各州生活成本指數」來瞭解各州的生活開銷。

以下是該網站列出至少要有百萬積蓄才能舒適退休的前十個州，其中五個位於東北部：

1. 夏威夷州 ：205萬1077元

2. 麻塞諸塞州：160萬97元

3. 加州：143萬2425元

4. 紐約州：128萬9325元

5. 阿拉斯加州：128萬7880元

6. 華盛頓州：113萬3217元

7. 新罕布夏州：113萬1771元

8. 佛蒙特州：112萬1653元

9. 馬里蘭州：112萬208元

10. 俄勒岡州：111萬8762元

GO Banking Rates稱，夏威夷是個生活消費昂貴的地方，已不是什麼秘密。根據線上房地產交易網站Redfin的資料，截至2024年3月，當地房價中位數約為81.3 萬元；100萬元退休儲蓄將在約10年內用罄，是各州中速度最快者。不過，夏威夷也有許多吸引退休人士之處，例如美麗原始的風光與方便可至的海灘。

俄勒岡州不對社安金課稅，但對401（k）與傳統個人退休帳戶（IRA）等退休儲蓄帳戶的收入則需全部課稅。