對抗縮水式通膨 德州男子怒告Cinemark影城販售飲料偷斤減兩

連鎖影城Cinemark。美聯社

「縮水式通貨膨脹 」蠶食消費者的荷包由來已久，日前終於有人以法律行動反擊業者偷斤減兩的伎倆。據有線電視新聞網CNN報導，本月初在德州 聯邦法院提出的一起集體訴訟，連鎖影城Cinemark被控其所販賣的飲料，實際容量與標示不符，蓄意欺騙顧客。

根據訴狀，本案主要原告華德洛普(Shane Waldrop)於今年情人節前往德州普萊諾市的Cinemark影城觀賞電影，進場前他在小賣部購買了一杯標榜容量為24盎司的啤酒，但他當場直覺戲院所提供的容器裝不下那麼多液體。事後他將容器帶回家測試，發現至多僅能容納22盎司，因此具狀提告Cinemark影城違反聯邦及德州法律。

原告委任律師埃爾澤表示，本訴訟是消費者在不知不覺情況下被廠商敲竹槓的典型案例：「差個兩盎司對店家來講也許無關緊要，但歸根究柢就是買家並沒有得到賣家所承諾的全部內容。」

華德洛普在訴訟中進一步指出，Cinemark小賣部販售的20盎司飲料售價為7.80元加稅，廣告宣稱加1元可以升級為24盎司。換算下來，大杯飲料每盎司的價格為0.37元，比起較小杯飲料每盎司0.39元的單價，稍微便宜一點。但號稱24盎司的飲料杯實際容量僅22盎司，亦即每盎司單價為0.40元，「不但沒有優惠，反而更貴。」

「消費者厭倦了他們辛苦賺來的錢得不到對等的價值，而廠商則藉由提供次級或不完整的商品大發橫財。」 埃爾澤說：「集體訴訟可以作為改變此類惡質商業行為的手段。」

小賣部的餐點飲食銷售，其實是戲院業者的重要收益來源。Cinemark最近一個季度的財報顯示，電影賣座收入為3億2220萬元，而小賣部營收則為2億4300萬元。值得注意的是，這家連鎖影城2023年的小賣營業額較2019年上升了3%，而票房則衰退了25%。

針對本案及CNN的詢問，Cinemark拒絕回應。