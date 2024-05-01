我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯促哈瑪斯同意休戰 以官員稱只等到1日午夜

佛州墮胎禁令上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普

對抗縮水式通膨 德州男子怒告Cinemark影城販售飲料偷斤減兩

編譯彭尚興／即時報導
連鎖影城Cinemark。美聯社
連鎖影城Cinemark。美聯社

「縮水式通貨膨脹」蠶食消費者的荷包由來已久，日前終於有人以法律行動反擊業者偷斤減兩的伎倆。據有線電視新聞網CNN報導，本月初在德州聯邦法院提出的一起集體訴訟，連鎖影城Cinemark被控其所販賣的飲料，實際容量與標示不符，蓄意欺騙顧客。

根據訴狀，本案主要原告華德洛普(Shane Waldrop)於今年情人節前往德州普萊諾市的Cinemark影城觀賞電影，進場前他在小賣部購買了一杯標榜容量為24盎司的啤酒，但他當場直覺戲院所提供的容器裝不下那麼多液體。事後他將容器帶回家測試，發現至多僅能容納22盎司，因此具狀提告Cinemark影城違反聯邦及德州法律。

原告委任律師埃爾澤表示，本訴訟是消費者在不知不覺情況下被廠商敲竹槓的典型案例：「差個兩盎司對店家來講也許無關緊要，但歸根究柢就是買家並沒有得到賣家所承諾的全部內容。」

華德洛普在訴訟中進一步指出，Cinemark小賣部販售的20盎司飲料售價為7.80元加稅，廣告宣稱加1元可以升級為24盎司。換算下來，大杯飲料每盎司的價格為0.37元，比起較小杯飲料每盎司0.39元的單價，稍微便宜一點。但號稱24盎司的飲料杯實際容量僅22盎司，亦即每盎司單價為0.40元，「不但沒有優惠，反而更貴。」

「消費者厭倦了他們辛苦賺來的錢得不到對等的價值，而廠商則藉由提供次級或不完整的商品大發橫財。」 埃爾澤說：「集體訴訟可以作為改變此類惡質商業行為的手段。」

小賣部的餐點飲食銷售，其實是戲院業者的重要收益來源。Cinemark最近一個季度的財報顯示，電影賣座收入為3億2220萬元，而小賣部營收則為2億4300萬元。值得注意的是，這家連鎖影城2023年的小賣營業額較2019年上升了3%，而票房則衰退了25%。

針對本案及CNN的詢問，Cinemark拒絕回應。

德州 通貨膨脹

上一則

澳航App爆個資外洩 可查看其他乘客資料、取消別人航班

下一則

野火令茂宜島住房更貴 夏威夷州議會擬限制出租度假屋

延伸閱讀

無人駕駛卡車 年底前德州上路 真人司機恐被迫提早退休

無人駕駛卡車 年底前德州上路 真人司機恐被迫提早退休
首季GDP成長「縮水」 學者稱不必恐慌

首季GDP成長「縮水」 學者稱不必恐慌
禁華爾街搜括獨棟式住宅 多州擬規範

禁華爾街搜括獨棟式住宅 多州擬規範
熟齡有錢人支撐美國經濟 促通膨續漲恐拖慢降息

熟齡有錢人支撐美國經濟 促通膨續漲恐拖慢降息

熱門新聞

一名空服員提出七種常見的錯誤隨身行李打包方式，圖為行李示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

2024-04-23 20:10
公平人壽保險公司調查發現，很多人的儲蓄行為是錯誤的。示意圖。（取材自pexels.com@Joslyn Pickens)

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

2024-04-25 19:45
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
北卡女子巴克去年興奮地買下第一棟房子，沒想到是惡夢的開始。擷取自Sam Barker TikTok @samantha.barker8

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

2024-04-23 19:35
iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。圖取自Amazon.com

不輸名牌 20元覆耳式耳機8.5萬人愛用

2024-04-23 10:26
Image by benscripps from Pixabay

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

2024-04-25 12:28

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟
梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元