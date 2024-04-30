富翁認為想致富 個性比聰明更重要

示意圖。Image by Klas_lu from Pixabay

百萬富翁艾德考克(Steve Adcock)在2016年存到90萬元時，就決定在35歲提前退休 ；這位如今42歲的人，仍可選擇工作，且資產淨利已增加到約130萬元。

艾德考克在過去幾十年內，在金錢方面做了不少正確的決定。話雖如此，艾德考克卻說他希望自己在20多歲時，就知道一件可以讓他更快變富有的事。

「你的個性會帶來的財富，會比你的智力帶來多10倍，」艾德考克指出，「我雖然和許多很聰明的人一起工作過，但辦公室中最後獲得加薪和晉升的，都不是最聰明的人。」

回顧過去，艾德考克理解這聽起來違反大家的直覺，尤其是對那些希望能和艾德考克一樣，在STEM(科學、技術、工程和數學)領域工作的年輕人來說；畢竟，成為最聰明的人，往往是年輕人在學習旅程中得到回報的直接方式。

艾德考克指出，但在現實世界中，你的智商情緒(EQ)卻同樣重要，有時甚至更重要。

沒人說聰明又擅長工作不重要，但更重要的是，你必須具備悟性和工作能力，才能在任何行業中登高。

根據艾德考克，單靠智商，你是無法讓你的職業生涯有所進展。但好情商也不僅是單純有積極的態度，或懂得跟同事聊天；根據就業 服務網站Monster的職業專家薩萊麥(Vicki Salemi)，以下是三種是可以向雇主展示的軟技巧，讓他們知道你值得獲得升遷。

1.投入角色

薩萊麥表示，你若準備好要在公司擔任更高層的職務，那就盡早開始投入這角色，「即使經理這個職位不存在，但若你想升任經理，就展現你的領導力」。

2.讓大家都站在你這邊

若想磨練軟技能，那就直接去問你老闆，看他們認為你該在專注於哪個軟技能上，才能促進你職業的發展。

3.找個導師

找個你在辦公室最喜歡的人，或是擁有你渴望擁有的職業生涯的人，或你最喜歡共事之人，請他們在正式或非正式的指導關係中，傳授他們在職場的秘訣。