地下室展開副業 夫婦生意做大現每年有450萬營收

示意圖。Photo by Christina DiBernardo on Unsplash

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，住在羅德島州的菲諾琪雅洛（Audrey Finocchiaro）與當時的男友蘭卡斯特（Sam Lancaster），2016年在她父母家的地下室用自行車輪胎與腳架搭建了一輛木製推車，從在校園賣小量的氮氣冷萃咖啡 （nitro cold brew）起家，後來獲得10萬元資金開店，如今每年創下數百萬元營收。

一開始為了買材料，菲諾琪雅洛刷爆了信用卡的1500元額度。那年夏天，他們帶著命名為The Nitro Cart的咖啡車參加了該州從剪羊毛到農夫市集的各種活動；連續數月每天收入不到100元，兩人差點想放棄。

同年秋天，一群大學生讓他們打消了放棄的念頭。蘭卡斯特把小推車帶到布朗大學（Brown University），菲諾琪雅洛說，他們首次賣光所有飲料，短短30分鐘就進帳400元。接下來兩人開始每天到校園，建立起了好口碑。到了冬天，便與當地餐廳合作，讓生意繼續下去。

菲諾琪雅洛說，從小過著節儉生活的她，起初認為咖啡車只能維持一個夏天；她與蘭卡斯特並未意識到兩人所創的商業模式有擴充的潛力。直到2017年春，兩名創業投資 者找上門，他們在農夫市集嘗過冷萃咖啡，非常喜歡。

這兩名投資者製作了一份電子表單，根據預估的推車數量與批發成本，計算出The Nitro Cart的發展規模。他們向菲諾琪雅洛和蘭卡斯特秀出了這些數字，並表明願提供10萬元貸款 、利率10%，幫助兩人拓展業務。

10萬元貸款為菲諾琪雅洛與蘭卡斯特提供了充足的銀彈，但不代表這對共同創辦人從此可逍遙度日。菲諾琪雅洛說，他倆瘋狂投入，通常一周工作七天，把咖啡車擴大成咖啡吧The Nitro Bar。

根據CNBC查閱的資料，這家公司去年的銷售額為450萬元。該公司的50名員工，分別在三家實體店與一輛較小的行動咖啡車工作，並向羅德島州與麻州的其他50多家咖啡店供應冷萃咖啡。

菲諾琪雅洛與蘭卡斯特已結為夫妻，兩人的公司自2019年首次盈餘以來，一直在獲利與擴張之間保持平衡。

現在，他們的一天從早上5點30分開始，先帶狗去跑步，接著到店裡查看員工工作情況；然後列出下周要完成的清單，例如建造生產空間或測試新品項。菲諾琪雅洛說，當時鐘指向下午6點時，他們就不再討論工作。