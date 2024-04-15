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近2000元 逾半美國人搬家費高過預期

編譯陳韻涵／即時報導
搬家公司。Photo by HiveBoxx on Unsplash
搬家公司。Photo by HiveBoxx on Unsplash

搬家壓力肯定不小，其中又以「爆預算」的壓力最大，卻屢見不鮮。

房地產網站「Clever Real Estate」近期訪查2000名美國人的結果顯示，2023年53%搬家者的預算超乎預期。

該公司數據分析師表示，調查結果顯示，去年搬家費用中位數「非常接近」2000元。

自己處理搬家事務的人花費至少2000元，另有約66%的人聘請專業搬家公司，後者費用可能上看4000元。

雖然請專業搬運工可能很貴，但自行搬家也要考慮許多容易被忽略的成本；去年約33%受訪者表示，搬家預算沒估準，原因包括低估或忽略整體開銷。

全國消費者研究平台「消費者事務」(Consumer Affairs)指出，其中一大開銷是僱用搬家工人，若是三臥房屋的搬家工費用可能落在600元至1000元之間，但這筆費用可能根據所需人數、物品數量和搬家距離而增加。

Clever Real Estate研究指出，其他常被忽略的專業搬家費用包括上樓費、重物費和小費。

此外，搬家時間若是算鐘點，低估時長可能讓帳單金額超乎預期。

請專業人士搬家公司的費用雖然高，但自行搬家可能也要租用貨車、車輛油錢，另需購買包裝材料。

其他需要考慮的搬家費用包括，新家的公用事業押金、裝設電器或電視、搬家保險，以及如果不是馬上搬到新居而需要暫放雜物的倉儲開銷。

若要聘請搬家工人，請向多間搬家公司詢價，貨比三家後再下決定，或以各家報價向屬意的搬家公司殺價或要求折扣。

詢價時，盡可能詳列家具和裝箱數量，還要記得如實說明電視、冰箱等，大型電器可能會加收搬運和包材費用。

為了安全起見，若是聘請按鐘點計費的搬家公司，可能需要多估幾小時，否則超時費用可能很高。

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