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房價節節高升 買地自建會不會比較划算？

編譯彭尚興／即時報導
示意圖。Image by Paul Brennan from Pixabay
示意圖。Image by Paul Brennan from Pixabay

美國房價居高不下，原因之一是待售成屋數量減少，供不應求，自然對價格造成推升作用。部分對於房屋有迫切需求的人，因此興起買地自建的念頭。房地產專家指出，自地自建最能打造出接近夢想的住家，但過程中有不少勞心勞力的細節，而且費用不見得比較便宜。

專業地產網站HomeAdvisor分析，2023年新建一棟住宅的成本約在12萬873元至50萬2325元之間；花費高低主要取決於土地所在位置和房屋大小。

另一方面，聖路易聯邦準備銀行的統計顯示，去年第四季全美平均房價為49萬2300元，中位數為44萬7700元。

若不考慮價錢因素，購地自建的好處包括：完全客製化量身打造；全新結構和裝潢；全新家用電器省能效率較佳，有助降低水電支出；維護和修繕費用較低。

但也有一些麻煩之處：花費較高，可能必須同時申請建築貸款和房屋貸款；從找地、設計、興見到完工，期程漫長；申請許可、找承包商、挑選建材，費心勞力；諸多潛在不可控制因素，可能導致成本增加或工期延誤。

因此有些房地產業者會建議顧客採取折衷的辦法，購買剛落成或即將完工的新建住宅。這種方式的最大好處是省去所有申請執照許可、找建築師、雇用承包商等等鎖碎程序，而且幾乎即可入住，或等待期極短。

有些建築商在房屋完工前，甚至可以接受客戶要求，在合理範圍內做部分客製化修改。

根據全國住宅建築商協會(NAHB)的數據，2024年2月購買新建住宅的費用中位數為40萬500 元，外加購買土地、建材和雇用工人等成本，大約還會再多出10萬元。

不過，NAHB在今年3月所做的一項調查顯示，大約60%的受訪建築商表示，他們會對買家提供不同形式的優惠方案或激勵措施。即使覺得新屋的掛牌價格超過預算，買家還是可以透過房仲徵詢建築商是否願意講價。尤其是大型開發案中，剩餘幾戶已完工但尚未售出的單位，尤其具有議價空間，因為建築商會傾向犧牲部分獲利，換取早日結案。

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