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想搬出父親家而創業 她的公司現值20億元

編譯徐薏茹／即時報導
安柏·凡茲·巴克斯(Amber Venz Box)於2011年成立公司RewardStyle，她有一個小小的目標：賺夠錢後搬出父親的房子。圖取自RewardStyle網站首頁截圖
安柏·凡茲·巴克斯(Amber Venz Box)於2011年成立公司RewardStyle，她有一個小小的目標：賺夠錢後搬出父親的房子。圖取自RewardStyle網站首頁截圖

安柏·凡茲·巴克斯(Amber Venz Box)於2011年成立公司RewardStyle，她有一個小小的目標：賺夠錢後搬出父親的房子。

現年36歲的巴克斯告訴CNBC 頻道Make It節目：「當時我20多歲，住在家裡，還在吃爸爸的麥片。」

她最終實現了目標，甚至超乎預期，巴克斯在達拉斯設立的行銷公司現更名為LTK，該公司幫助開創現代創作者經濟，讓網紅、部落客與零售品牌的廣告收入連結在一起，2021年LTK獲日本投資控股公司SoftBank投資後，最近的估值為20億元。

從2010年代早期開始，巴克斯的旅程始於一個無酬的部落格，具體來說，這是一個時尚部落格，在做過健體模特、Thakoon實習生和一家精品店的採購副理後，巴克斯想以私人採購員的身分建立網路形象。

人們可以從她的部落格獲得免費的時尚建議，不需要真正雇用她，早期的時尚部落客還不常使用聯盟行銷技術，後者是從網站將流量導向零售商的網路商店，換取最終銷售額的一部份。

但聯盟行銷的概念相當吸引巴克斯，她認為這是一種方法，將個人購物商業模式應用於部落格，將其轉變為可獲利的全職工作，她詢問當時的男朋友，也是她現在的老公巴克斯特·巴克斯(Baxter Box)是否能夠幫忙，巴克斯特是一名電子工程師和技術分析師。

他們每人花費500到1000元，建立一個可以容納附屬連結的網站，當他們意識到可以向其他部落客銷售類似的技術時，RewardStyle便誕生了。

當時巴克斯的銀行帳戶裡只有260元左右。他們從朋友、家人手中另外籌到1000元，其中一部分用來租一套單間住宅公寓，作為他們的第一個辦公空間。

他們聘請一名軟體工程師協助營運網站，並利用清算拍賣來提供辦公空間。

如今LTK雇用800多人，自2011年以來，數十萬線上創作者使用該平台從零售商賺進至少27億元。

巴克斯說，該平台已經幫助240名網紅成為百萬富豪，且全為女性。

她說：「我們的使命一直是讓創作者在經濟方面盡可能成功，LTK開始的原因是我想搬出爸爸的房子，我想作為一名私人採購員繼續賺錢，我希望我的朋友也能夠這麼做。」

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