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多年沒連絡突收亡父龐大遺產 少女想獨占被母批太自私

編譯潘勛／即時報導
少女17歲才知十年前逝世的生父留下「巨大」遺產給她，她想獨占，卻被母親罵是混蛋，不肯拿一些出來與三名繼弟妹們分享。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）
少女17歲才知十年前逝世的生父留下「巨大」遺產給她，她想獨占，卻被母親罵是混蛋，不肯拿一些出來與三名繼弟妹們分享。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）

一名少女自幼時便隨生母改嫁，到17歲才知十年前逝世的生父留下「巨大」遺產給她，她想獨占，卻被母親罵是混蛋，不肯拿一些出來與三名繼弟妹們分享。按遺囑規定，少女要到19歲才能動用那筆錢，深感無奈的她把故事貼上社媒Reddit，請網友們評評理。

每日郵報(Daily Mail)報導，少女從小隨母親改嫁，繼父與母親生活捉襟見肘。少女表示，自己最近才由一個信託機構得知，她已往生的生父留下一筆錢給她。她剛得知時不敢置信，但事實擺在眼前，生父十年前已經因為癌症而去世，而他本人也是由兩個叔伯繼承到那筆財富。

少女在Reddit的專欄「我是混球嗎？」(Am I The A**hole, AITA)貼文，描述生父癌症發病、死亡時，已經與母親分居，沒生活在一起兩年了。

她母親曉得那筆遺產之後，堅持帶女兒去找律師，最後表明希望她分些錢給她的繼弟繼妹（14歲、8歲及7歲）。少女說，當母親知道這筆錢之後並跟她丈夫講，突然間這筆巨大遺產就變成棘手命題，「而且我要等到19歲才能動用生父給我的這些錢」。

少女貼文表示，生父留給她的遺產，金額之大足以讓她上大學、買房後還綽綽有餘，信託機構跟她講，那筆錢還在孳息，她生父原意如此。

少女進而解釋，母親與繼父多年來財務上很困窘，原因是繼父為了爭奪他一個孩子的監護權，與孩子的生母興訟，此外最小的那個7歲弟弟健康有問題。她說，遇到青黃不接的時候，只能當月光族，自己去工作，賺錢讓日子過得好一點。

少女說原本沒有積蓄可以去讀大學，因此想要自己運用這筆錢，但母親卻責怪她太自私，「繼父為了讓大家有房子可住，銀行戶頭的錢都提光了」，並指責她的生父把錢全交付信託，只為照顧她的未來，卻分毫沒用在撫養她長大。

母親並說，大家都是一家人，一起度過這麼多年，少女可以拿點錢出來替三個繼弟妹開戶，「讓他們有更好機會上大學，若不能上，人生起頭也好一些，這樣才是善良慷慨的舉動。」

Reddit留言的人多數認為她「不是混球」、「妳媽的新丈夫憑什麼因為妳不把錢給他小孩而生氣？錢是來自妳生父的」、「假如你媽跟繼父是好爸媽，妳願意幫他倆，給錢也行；但妳沒有那個責任，錢也不是他們的。」

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