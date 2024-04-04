戶外若有這設施 售屋助你多賣萬元

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消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，如果房屋擁有一些流行時髦的戶外設施，在市場上便有機會以更高的價格售出。

據房地產 資訊網站Zillow的最新調查發現，戶外電視機是這些設施中最受購屋者青睞的，有助於讓房屋售價比預期提高3.1%，平均約相當於增值1萬749元。

這類戶外設施不受天候影響，禁得起降雨以及炎熱、酷寒氣溫，價格也比一般的室內設施高出許多。

其他可能有助抬高房屋售價的後院設施包括：室外淋浴間，可望有助上漲售價2.6%；鋪有青石的庭院，牽動的漲幅約2.3%；儲物小屋，2%；披薩烤爐，1.9%；戶外廚房，1.7%。

這是Zillow分析了2023年100萬間銷售的房屋、359項可增值項目所得出的結果。該網站住宅趨勢專家彭德爾頓（Amanda Pendleton）指出，今年所有房屋的交易重點都與後院設施有關，呈現出疫情 之後人們想要的新生活方式：一個以家為中心的社交生活，特別是庭院部分。

Zillow發現，其他有助於提高房價 的還包括一些流行的建材特色，例如皂石、霧面黑與石英等，以及附有冰箱、可提供冷飲的吧台區。

彭德爾頓表示，如果打算出售的房屋已有這些設施，別忘了在屋況描述中提到它們；但她也提醒，不必因期望可以抬高房價而特別去安裝這些設施。