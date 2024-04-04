我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

透過親友向臉書社團購買越南痔瘡藥 婦人鉛中毒死亡

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

戶外若有這設施 售屋助你多賣萬元

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Andy Giraud from Pixabay
Image by Andy Giraud from Pixabay

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，如果房屋擁有一些流行時髦的戶外設施，在市場上便有機會以更高的價格售出。

房地產資訊網站Zillow的最新調查發現，戶外電視機是這些設施中最受購屋者青睞的，有助於讓房屋售價比預期提高3.1%，平均約相當於增值1萬749元。

這類戶外設施不受天候影響，禁得起降雨以及炎熱、酷寒氣溫，價格也比一般的室內設施高出許多。

其他可能有助抬高房屋售價的後院設施包括：室外淋浴間，可望有助上漲售價2.6%；鋪有青石的庭院，牽動的漲幅約2.3%；儲物小屋，2%；披薩烤爐，1.9%；戶外廚房，1.7%。

這是Zillow分析了2023年100萬間銷售的房屋、359項可增值項目所得出的結果。該網站住宅趨勢專家彭德爾頓（Amanda Pendleton）指出，今年所有房屋的交易重點都與後院設施有關，呈現出疫情之後人們想要的新生活方式：一個以家為中心的社交生活，特別是庭院部分。

Zillow發現，其他有助於提高房價的還包括一些流行的建材特色，例如皂石、霧面黑與石英等，以及附有冰箱、可提供冷飲的吧台區。

彭德爾頓表示，如果打算出售的房屋已有這些設施，別忘了在屋況描述中提到它們；但她也提醒，不必因期望可以抬高房價而特別去安裝這些設施。

房價 疫情 房地產

上一則

安裝簡單省衛生紙 免治馬桶座3萬人愛

下一則

愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看

延伸閱讀

新高 全美550城典型房價逾百萬 加州210個居首 紐約第2

新高 全美550城典型房價逾百萬 加州210個居首 紐約第2
2500房屋賣家將獲Opendoor賠償

2500房屋賣家將獲Opendoor賠償
Opendoor賠償6200萬 和解加州2500房屋賣家

Opendoor賠償6200萬 和解加州2500房屋賣家
美國夢變貴 一生要花345萬元 平均終生收入230萬

美國夢變貴 一生要花345萬元 平均終生收入230萬

熱門新聞

蟹肉棒。Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

2024-03-28 11:35
一般原則下，延後領取社安金較為有利，但有些人可能更適合在符合資格後立即申請。(美聯社)

這5種人 62歲就應領社安金

2024-03-28 12:45
示意圖。Image by postcardtrip from Pixabay

牢房、太平間…你不知郵輪附帶這些設施

2024-03-28 14:27
Photo by Nicole Geri on Unsplash

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

2024-04-01 09:16
超級名模吉賽兒邦臣。路透

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

2024-03-29 11:15
示意圖。Photo by Roger Starnes Sr on Unsplash

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

2024-03-29 12:16

超人氣

更多 >
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道