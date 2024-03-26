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大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約聯邦儲蓄銀行（New York Federal Reserve）最近的一項分析顯示，大學主修文科、表演藝術與神學的學生「錢途無亮」，在畢業後五年薪水最低。Image by paseidon from Pixabay
紐約聯邦儲蓄銀行（New York Federal Reserve）最近的一項分析顯示，大學主修文科、表演藝術與神學的學生「錢途無亮」，在畢業後五年薪水最低。Image by paseidon from Pixabay

紐約聯邦儲蓄銀行（New York Federal Reserve）最近的一項分析顯示，大學主修文科、表演藝術與神學的學生「錢途無亮」，在畢業後五年薪水最低。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導稱，這三項專業的年收入中位數均為3.8萬元，是所有調查的75個科系中最低；其他低薪專業還包括休閒與餐飲管理、歷史、美術以及心理學，這些年薪都在4萬元或以下。

根據人口普查的最新數據，此一數字略低於2022年美國個人收入中位數的4萬480元。

由於各種因素，擁有文科學位的畢業生薪資普遍偏低。首先，他們的職能可能與創造收益沒有直接關係，即使從事的職業對社會有益。或者，與每年的畢業生人數相比，高薪工作過少，美術學位便是如此；因需求不足，導致薪資下降。

擁有教育專長者薪資往往也較低，雖然教師有良好的工作保障、暑假與退休金，但薪資通常由州政府支付，而州政府在隨通膨指數調薪上，一直是落後反應。非營利組織「經濟政策研究所」（Economic Policy Institute）指出，近年來，「教師薪資懲罰」（teacher pay penalty）情況愈發嚴重。

不幸的是，教師職業生涯的境況不會隨著時間而改善。從職涯中期的畢業生（35至45歲）來看，教育專業者的薪資是所有專業中最低的，尤其是從事幼兒教育者，年收入中位數為4萬8000元，只比剛畢業時多了8000元。

相較之下，職業生涯早、中期收入最高的專業是主修科學、技術、工程與數學，亦即STEM領域者。工程師在大學畢業後的收入中位數最高，其中電腦工程師排名第一，年薪為8萬元；到35至45歲時，薪資增長至13.3萬元，是所有專業中最高者。

值得一提的是，大學畢業生職業生涯中期的收入都高於美國個人收入中位數4萬480元。紐約聯邦儲蓄銀行的數據顯示，所有專業的職業生涯中期收入中位數為7萬5500元。

這項年度研究是根據2022年美國人口普查數據所編製的，是目前可獲得的最新數據。這項分析不包括目前在校就讀的學生，僅限於25歲至65歲全職工作、擁有學士學位或更高學位的工作年齡人口。

人口普查 儲蓄 退休金

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